La inverosímil equivocación de una mujer que estuvo dos años regando su planta falsa

Cada usuario emplea las redes sociales de una manera diferente: unos comparten noticias y fotos, otros opinan y algunos también las utilizan para desahogarse. Es el caso de Caelie Wilkes, una americana con una enorme afición por la naturaleza y gran amante de las plantas. Precisamente, su historia con una suculenta (también conocida como crasa) es lo que la ha hecho famosa en Facebook.

Así descubrió que su planta era de plástico (Facebook: Caelie Wilkes).



En el texto que ha publicado en la citada plataforma, Caelie explica que llevaba conviviendo con este ejemplar un par de años: “Estaba muy orgullosa, tenía un color hermoso y era perfecta. La coloqué en la ventana de mi cocina y no permitía que nadie más le echase agua, es más tenía un plan de riego específico para ella”. Hasta aquí lo normal cuando se trata de cuidar un ser vivo de este tipo.

Un buen día, la protagonista de esta historia decidió que su suculenta necesitaba un cambio de aires. O lo que es lo mismo: una maceta más bonita en la que trasplantarla. Y aquí es donde la historia llega a su punto culmen. A la hora de ponerse manos a la obra con esta operación se dio cuenta que la planta era artificial. Dos años de cuidados después… estaba hecha de plástico.

Así las cosas, Wilkes expresó su decepción en las redes sociales: “Cuando fui a sacarla del recipiente de plástico original en el que venía cuando la compré, me di cuenta de que esta planta era FALSA. ¡He puesto tanto amor en esta planta! He lavado sus hojas. He intentado con todas mis fuerzas mantenerla con el mejor aspecto… ¡Y es completamente de plástico! ¿Cómo no sabía esto?”.

Su historia se volvió viral acumulando más de 7.000 ‘Me gusta’ y el mismo número de comentarios. La repercusión fue tal que, como ella misma ha informado, ha salido en Fox News, en el New York Post o en Good Morning America. Y no sólo eso: ahora Home Depot le envía suculentas reales.