Los profesores de Madrid tendrán que dar clase a distancia tras el cierre por el coronavirus

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa tras el anuncio ayer de el cierre de los centros educativos de la Comunidad de Madrid este mismo miércoles con la finalidad de frenar la expansión del Coronavirus. Ossorio ha señalado que los docentes tendrán que seguir acudiendo a clase a pesar del cese educativo y que deberán fomentar medidas que permitan continuar la evaluación de los alumnos a distancia, excepto aquellos de 0 a 3 años ya que "no tendría sentido".

"Queremos dar todos los pasos para que no se pierda el servicio educativo y conseguir que las clases se siguen dando on line o distancia" ha explicado Ossorio, quien ha puntualizado El objetivo es que a partir del próximo lunes "se pueden reanudar las clases" de forma no presencial. El consejero también ha matizado que “la salud está por encima de todo” y que aunque habrá familias con complicaciones hay que adaptarse a las circunstancias a estas medidas extraordinarias. También se pide a los docentes la máxima atención para los alumnos que tengan que examinarse de la Ebau este año por ser "especialmente sensibles".

Sólo los trabajadores de la etapa de cero a tres años podrán quedarse en casa ©GTres

Debido a este cierre que se extenderá al menos durante los próximos 15 días hábiles permanecerán cerrados cerca de 3.600 colegios, institutos y escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, además de las 13 universidades, por lo que afectará a un total de 1.500.000 estudiantes. Para abordar esta nueva situación, la Consejería ha puesto a disposición de los centros educativos las aulas virtuales de la Comunidad de Madrid y distintas aplicaciones que faciliten la enseñanza a distancia. E incluso Microsoft se ha ofrecido para facilitar esta tarea.

La de suspender las clases no ha sido la única medida tomada en la Comunidad de Madrid. Entre otras precauciones se ha informado de la desinfección diaria del transporte público en Madrid, incluyendo Metro, Cercanías, así como los autobuses y el mobiliario de las estaciones. Se ha recomendado el teletrabajo, en todas aquellas empresas en las que sea posible, y ya se ha anunciado cierre de los primeros hoteles por el coronavirus.

Según el último balance oficial, se han confirmado 782 positivos por coronavirus en la Comunidad de Madrid y 21 personas han fallecido, todos ellos con "patologías previas", según la Consejería de Sanidad.