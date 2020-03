Convertir agua en vino: el 'milagro' que se hizo real en Módena

Cuando los habitantes de Castelvetro, un pueblo situado en Módena, abrieron los grifos de su casa no daban crédito a lo que estaba sucediendo. En lugar de agua, de ellos salía uno de los vinos más famosos de Italia: lambrusco. Un acontecimiento que no duró demasiado, pero que corrió como la pólvora por las redes sociales.



En la citada localidad se encuentra la bodega Cantina Settecani, donde se produce el Lambrusco Grasparossa. La clave de este episodio la encontramos en que esta empresa está conectada al suministro público de agua. Un fallo en forma de colapso en uno de los silos provocó que el vino acabase en las tuberías del acueducto. Al tener mayor presión que el agua, empezó a circular por donde no debía y terminó en las casas que están ubicadas en las inmediaciones de la bodega.

And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R