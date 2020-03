La respuesta de los vecinos de Haro que triunfa en las redes: 'Por la calle no he visto ni un virus'

En España hay una región que, por desgracia, lidera un ranking en el que ninguna quisiera estar: las comunidades con más contagios por coronavirus en función de su población. Hasta el domingo 8 de marzo, La Rioja había registrado 39 casos y de ellos, la mayoría se han localizado en Haro. Y mientras la alcaldesa intenta que reine la calma, algunos de sus vecinos le han puesto un toque de humor a la situación, tal y como ha quedado patente en las redes sociales.

El corte procede de un fragmento de las noticias de Antena3 y ha sido captado por una usuaria de Twitter. Apenas once segundos que acumulan más de 18.000 ‘Me gusta’, casi 6.000 retuits y un aluvión de respuestas. Con esta repercusión, probablemente, te habrá llegado y si no es el caso, te presentamos a dos de los vecinos más famosos de Haro. El señor que asegura que “por la calle no he visto ni un virus; por ahí ni uno, ni uno” y el joven que intenta tranquilizar al resto: “Que es todo muy alegre, que aquí no pasa nada, que somos de pueblo”.

En cuarentena desde el domingo

Lo cierto es que en esta localidad riojana, el coronavirus ha obligado a poner en cuarentena varias manzanas completas de uno de sus barrios. Un grupo de ciudadanos acudió a un funeral en Vitoria y allí se contagiaron. Este mismo domingo, la Guardia Civil les notificaba su aislamiento en casa al mismo tiempo que Laura Rivado, alcaldesa de este pueblo, lanzaba un mensaje de tranquilidad: “Se están tomando todas las medidas necesarias para solventar de forma positiva esta situación”.

A esto, la dirigente ha añadido que “Haro no ha estado en cuarentena ni aislado en ningún momento y la actividad diaria es normal. Las autoridades sanitarias se están comunicando en tiempo real con el Ayuntamiento y la ciudadanía”. Por ello, desde el consistorio han pedido a sus habitantes que intenten hacer vida con “absoluta naturalidad”.