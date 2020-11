¿Vuelo cancelado por el coronavirus? Puedes reclamar

El coronavirus también está afectando al sector del turismo y una de las principales consecuencias es la cancelación de numerosos vuelos. Si este es tu caso o tenías previsto viajar a corto plazo y no sabes si el avión despegará, debes tener en cuenta esto. Estarás en tu derecho de solicitar la devolución del precio del billete o que te proporcionen un pasaje para otras fechas. Así ha informado FACUA-Consumidores en Acción sobre ello.

La asociación ha tendido la mano a los consumidores en el momento en el que ha sabido que diferentes aerolíneas han empezado a anular algunos viajes cuyos destinos son países en los que se ha detectado la presencia del Covid-19. Una de ellas, según ha señalado FACUA, es Norwegian. La compañía ha anunciado la cancelación de diversas rutas que conectan Estados Unidos con países de Europa como, por ejemplo, Italia.

Por ello, la entidad de los consumidores ha recordado el artículo 8 del Reglamento Europeo 261/2004. Éste recoge que los transportistas aéreos tienen que ofrecer a los pasajeros que sufran la cancelación de un vuelo “el reembolso en siete días del billete o la conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero”.

No es el único supuesto con el que la ley ampara a los viajeros. El artículo 9 asegura que en los casos en los que la anulación no se haya hecho con la suficiente antelación, las aerolíneas deberán ofrecer gratis “comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel (siempre que sea necesario), transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento y dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de fax, o correos electrónicos”.

Las compañías pueden alegar circunstancias extraordinarias ©GettyImages

Cuidado con el artículo 7

Eso sí, las personas afectadas tienen que tener en cuenta el artículo 7. En él, se indica que las compañías pueden alegar que no están obligadas a entregar las compensaciones automáticas porque la problemática se escapa a su control. Por lo tanto, habría devolución, pero sin fecha concreta.

El coronavirus podría estar incluido dentro de las “circunstancias extraordinarias que pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo o riesgos para la seguridad”. Por ello, FACUA recuerda a los consumidores que, a la hora de hacer sus reclamaciones, tengan en cuenta lo que dice el citado artículo: “Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”.