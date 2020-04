Twitter eliminará los tuits que deshumanicen a personas por su edad, enfermedad o discapacidad

Twitter ha actualizado sus normas para combatir las conductas de odio con el fin de incluir el lenguaje deshumanizante de acuerdo a la edad, la enfermedad o la discapacidad de las personas. En julio de 2019, la compañía tecnológica anunció nuevas normas en la plataforma social por las que eliminaría los 'tuits' que usasen lenguaje que deshumanice a personas por su religión. Este jueves, Twitter ha ampliado su alcance para que las conductas de odio también incluyan la deshumanización de acuerdo a edad, discapacidad o enfermedad.

La compañía explica que no se permitirán 'tuits' del tipo: "Las personas con [Discapacidad] son infrahumanas y no deberían dejarse ver en público" o "Todos los [Grupo de edad] son unas sanguijuelas y no merecen nuestros apoyo", y especifica que serán eliminados cuando sean denunciados.

Si los usuarios denuncian 'tuits' similares, pero anteriores a la entrada en vigor de la nueva norma, "deberán ser eliminados, pero no darán lugar directamente a ninguna suspensión de cuenta", como indican desde Twitter en un comunicado.