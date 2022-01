La OMS dice que se está 'más cerca' de tener vacunas y terapias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que cada vez se está "más cerca" de poder tener vacunas y tratamientos efectivos contra el nuevo coronavirus, del cual ya se han infectado más de 98.000 personas en todo el mundo y ha provocado la muerte de unas 3.380. En la rueda de prensa diaria, Tedros ha recordado que el pasado mes de febrero el organismo de Naciones Unidas convocó una reunión con más de 400 científicos para identificar las prioridades en la investigación del nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid19.

Fruto de esta reunión se ha publicado una hoja de ruta sobre investigación y desarrollo de vacunas y terapias contra el nuevo coronavirus en la que, según ha explicado el director general de la OMS, se informa sobre la historia natural del virus, la epidemiología, diagnóstico, manejo clínico de los pacientes, así como las consideraciones éticas y sociales que puede llevar asociado.

"La hoja de ruta se centra en la investigación que puede salvar vidas en este momento, así como en las prioridades de investigación que hay que llevar a cabo a más largo plazo", ha aseverado Tedros, para señalar que, hasta el momento, la OMS ha recibido solicitudes de revisión y aprobación de 40 pruebas de diagnóstico, 20 vacunas están en desarrollo y están en marcha "muchos" ensayos clínicos con tratamientos.

Dicho esto, ha recordado que la OMS desarrollado una lista de más de 20 dispositivos médicos esenciales que los países necesitan para manejar a los pacientes infectados con el nuevo coronavirus, incluidos ventiladores y sistemas de suministro de oxígeno.

Investigadores chinos han descubierto que una causa de muerte para pacientes graves y en estado crítico infectados con el nuevo coronavirus es la tormenta de citoquinas, una reacción exagerada del sistema inmune (Getty Images) ©GettyImages

No obstante, ha avisado de que, en el caso del oxígeno, se está observando una "escasez" del mismo en muchos países, situación que, además, podría verse aumentada por la epidemia. Por ello, Tedros ha informado de que ya ha firmado alianzas con varias asociaciones, como por ejemplo la Fundación Gates, para aumentar el acceso al oxígeno por parte de los sistemas sanitarios.

Dicho esto, el director general de la OMS ha abogado por fomentar la participación del sector privado para garantizar que los países pueden acceder a las herramientas que permiten salvar vidas. "Alentamos a todos los países a revisar el paquete de la OMS de productos básicos para el coronavirus para asegurarse de que tiene los suministros que necesita, incluidos equipos de protección y dispositivos médicos", ha recalcado Tedros.

Asimismo, ha trasladado esta petición a las empresas privadas se involucren en la lucha contra este virus, y ha informado de que esta semana ha mantenido contactos con más de 200 directores generales de empresas para explicarles cómo pueden proteger a sus trabajadores y clientes, sin poner en riesgo la continuidad del negocio. "Estamos todos juntos en esto y todos tenemos un papel que desempeñar. Queremos hechos, no temores; razones, no rumores; solidaridad, no estigma", ha sentenciado Tedros.

Por otra parte, el director general de la OMS ha vuelto a solicitar a los países a que continúen buscando, diagnosticando, aislando y tratando a todos los casos sospechosos y confirmados de coronavirus, y rastreen cada contacto que hayan podido tener. "Disminuir la epidemia del coronavirus salva vidas y gana tiempo para la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos", ha apostillado, para zanjar asegurando estar "muy satisfecho" por el nivel de interés que está habiendo en todo el mundo para acelerar la investigación sobre el nuevo coronavirus.