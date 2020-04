La sensata explicación sobre el coronavirus de un médico que trabaja en la Toscana triunfa en las redes

La epidemia del coronavirus está generando tanta información como desinformación. En este contexto, los profesionales sanitarios están luchando para que no cunda el pánico entre la población. Así es como ha actuado Felipe Celedón, un médico chileno que trabaja en un hospital de la Toscana y ha aprovechado sus redes sociales para explicar y aconsejar sobre el Covid-19.

Este facultativo ejerce en una de las zonas más afectadas de Italia, pero su mensaje invita a la calma: “Seamos responsables. No sembremos el pánico donde no corresponde hacerlo. No es necesario comprar suministros para un eventual apocalipsis porque no lo es”. Unas palabras que se han convertido en tendencia en Twitter y ya acumulan miles de retuits y más de 13.000 ‘Me gusta’.

Seamos responsables. No sembremos el pánico donde no corresponde hacerlo. No es necesario comprar suministros para un eventual apocalipsis porque NO lo es.

Saludos a tod@s.

— Felipe Celedón (@celedonf) March 3, 2020

Felipe Celedón ha aprovechado las redes sociales para asegurar que en la zona en el que él vive y trabaja no hay emergencia sanitaria, tampoco existe histeria colectiva y los supermercados no se han vaciado. Es más, explica que su hospital es un centro de referencia nacional y funciona con total normalidad.

Soy médico y vivo en Italia en donde hay más de 2200 casos de coronavirus. En la Toscana, mi región de residencia, no hay emergencia sanitaria ni histeria colectiva, salvo hechos realmente aislados. Los supermercados no se han vaciado.

— Felipe Celedón (@celedonf) March 3, 2020

Su visión del coronavirus

Al mismo tiempo, el médico ha aprovechado el altavoz que supone esta red social para explicar algunas de sus conclusiones y aportar estos datos sobre el coronavirus para calmar a la población:

- Admite que tiene una mortalidad de entre el 2 y el 3%.

- Señala que esta tasa es mayor en adultos mayores con patologías previas.

- Recuerda que en adultos sanos la mortalidad “es muy baja”.

- Explica que “puede pasar desapercibido o tener síntomas muy leves” en los niños.

- Afirma que “en mujeres embarazadas no existe evidencia de que el virus genere complicaciones perinatales”.

- Si no tiene la mascarilla "recomendada" NO entre en pánico, pues la mejor medida de prevención es el lavado de manos, y cubrirse la boca con el antebrazo en caso de tos (como siempre), ya que el virus se transmite por una gota de mediano calibre y no se suspende mas de 2 metros.

— Felipe Celedón (@celedonf) March 3, 2020

La intervención en las redes sociales de este médico que trabaja en Italia acabó con un mensaje de sensatez sobre la compra masiva de mascarillas. Según sus explicaciones, la mejor medida de prevención es lavarse las manos, cubrirse la boca con el antebrazo en caso de tos y evitar el contacto físico fuera de casa.