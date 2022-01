Galaxy S20: así es el nuevo flagship de Samsung

Samsung es una de las marcas más punteras en lo que a tecnología móvil se refiere y cada año se esfuerza en lograr que sus smartphones estén entre los más demandados de la temporada. Este año, la presentación en sociedad de su terminal estrella, el Galaxy S20 iba a tener lugar en el Mobile World Congress de Barcelona, suspendido por la amenaza del coronavirus. Pero anécdotas al margen, parece que la compañía coreana ha vuelto a lograr uno de los teléfonos más completos del año. Así es el nuevo Samsung Galaxy S20.

Empezando por lo obvio, Samsung ha querido cambiar la nomenclatura de su nuevo terminal. Si la anterior versión de su flagship era el Samsung Galaxy S10, nos encontramos ahora con un nombre que hace referencia al año de salida.

Un terminal que llega con la conectividad 5G como la principal razón de compra. Una tecnología que, por el momento, solo ofrece un operador en España, Vodafone, y para la que la mayoría de terminales no están todavía preparados.

Pero sí el S20, que parece centrado en posicionarse como pionero en esta tecnología emergente que dentro de unos años será un estándar como ahora lo es el 4G. "Al entrar en esta nueva década, el 5G cambiará totalmente la forma en la que nos comunicamos y cómo disfrutamos el mundo que nos rodea" explica Dr. T.M. Roh, Presidente y Director de la unidad de comunicaciones móviles de Samsung Electronics. Una posibilidad en cuanto a conectividad que encantará, sobre todo, a los gamers. No en vano, el nuevo terminal de Samsung será uno de los pocos en los que se pueda probar la experiencia de Google Stadia.

Una cámara para capturar el mundo

La otra gran novedad de este nuevo teléfono de Samsung es una cuádruple cámara muy mejorada. Gracias a un nuevo sensor de 108 megapíxeles, el más grande diseñado por la tecnológica hasta la fecha, el teléfono es capaz de tomar mejores fotos junto con otro gran aliado: la inteligencia artificial.

Eso sí, esta cámara solo está disponible en el Galaxy S20 Ultra, mientras que los modelos S20 y S20 plus, de los que ahora hablaremos, se quedan con un sensor de 64 MP. Pero no todo son megapíxeles y la IA nos ayudará, por ejemplo, con Space Zoom para tomar fotos de lejos y poder ampliar sin perder (demasiada) resolución o lanzar una ráfaga de imágenes y elegir automáticamente la que ha quedado mejor gracias a la función Single Take. Además, ofrece grabación de vídeo en 8K con estabilización digital, una resolución impresionante que solo se podrá ver en todo su esplendor en los nuevos televisores 8K de la compañía.

Tres modelos para todos los públicos

En cuanto a los modelos del Galaxy S20, nos encontramos con tres dispositivos claramente diferenciados. El primero, el S20, llega con una pantalla de 6,2 pulgadas, batería de 4.000 mAh y 128 GB de almacenamiento interno. Dependiendo de si elegimos la opción 5G o la opción LTE, el terminal contará con 12 GB o 8 GB de memoria RAM.

El siguiente en el escalafón es el S20+ que cuenta con la misma cámara que su ‘hermano pequeño’ pero con una batería superior, de 4.500 mAh y una pantalla de 6,7 pulgadas. Aquí si encontramos opciones de almacenamiento desde los 128 GB y 8GB de RAM para el modelo LTE hasta los 256 y 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM del terminal 5G. Por último, la joya de la corona es el Galaxy S20 Ultra, que incorpora una batería de 5.000 mAh con una pantalla de 6,9 pulgadas, 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno.

Terminales para todo tipo de públicos que estarán disponibles desde el 6 de marzo en tres nuevos colores: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink con precios desde los 909 euros del S20 hasta los 1.359 del S20 Ultra.