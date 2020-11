Localizan al 'paciente cero' en Europa y extraen información reveladora sobre el coronavirus

Una de las cuestiones más importantes para detener el contagio del coronavirus y para estudiar el comportamiento de este nuevo virus es averiguar cómo se originó y quién es el 'paciente cero' de cada una de las zonas en las que se ha registrado el brote. En el caso de Europa, esta incógnita parece haberse resuelto: se trata de un hombre de negocios alemán de 33 años que se había reunido en Múnich con un socio comercial procedente de Shanghái (China), según informa la prestigiosa publicación sanitaria 'The New England Journal of Medicine'.

Las reuniones entre ambos socios tuvieron lugar el 20 y el 21 de enero. Tres días más tarde, el 24, el joven germano se empezó a encontrar mal, con dolores de garganta y de cabeza, fiebre de 39,1º, escalofríos y tos productiva. A la mañana siguiente ya se sintió mejor y fue a trabajar.

Mientras, el comercial chino, que no había presentado ningún tipo de síntoma durante su estancia en Alemania, enfermó en el vuelo de regreso a Shanghái y, tras practicarle las pruebas pertinentes, dio positivo en Covid-19. El 27 de enero avisó a su empresa sobre la enfermedad e inmediatamente se inició el rastreo de las personas con las que había estado en contacto.

Fue entonces cuando se envió al hombre de negocios alemán a la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical en Munich. El 28 de enero, otros tres empleados de la delegación de la compañía en Alemania dieron positivo. Solo uno de ellos se había reunido con el colega chino; los otros dos lo habían hecho con el otro compañero.

Aunque cuando el primero de los alemanes fue supervisado por especialistas, ya se encontraba perfectamente, no solo dio positivo en coronavirus, sino que además los análisis demostraron que tenía una alta carga viral en ese momento.

"El hecho de que las personas asintomáticas sean fuentes potenciales de infección", explica ‘The New England Journal of Medicine’, "puede justificar una reevaluación de la dinámica de transmisión del brote actual" y "suscita preocupación por el desprendimiento prolongado de 2019-nCoV después de la recuperación".

A pesar de esta inquietud, estos cuatro afectados atendidos en Múnich presentaron sintomatología leve y fueron hospitalizados "principalmente con fines de salud pública".