Obsolescencia prematura: la OCU revela qué aparatos son los que menos duran

Muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres y madres comentar que antes los electrodomésticos duraban más años que ahora. Lo cierto es que estas palabras están cargadas de razón. Según informa la OCU en un estudio sobre la obsolescencia prematura, el mercado prefiere incitar al consumidor a adelantar su próxima compra y por ello, la durabilidad ha bajado. ¿Cuáles son los que se estropean antes?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha basado sus observaciones en las más de 300 denuncias que ha recibido por este desgaste prematuro. Así ha llegado a la conclusión de que los productos que compramos duran menos que el dispositivo que reemplazan. Algo que no sólo tiene un impacto en nuestra economía, también en el medio ambiente.

Los teléfonos lideran el ranking

Los datos más interesantes que nos revela la OCU son los productos que menos duran. Su barómetro de obsolescencia prematura pone el foco en objetos cotidianos que utilizamos todo los días: móviles, impresoras, aspiradores y televisiones.

-Teléfonos móviles: suman el 28% de las denuncias. La avería más común es el mal funcionamiento de la batería, aunque el sistema operativo también es otra de las causas.

-Impresoras: representan el 10%. La mitad de sus problemas están en los cabezales de impresión, asociados a los modelos de inyección de tinta.

-Aspiradores: suponen el 9% de las quejas debido a dos razones, el motor y la batería en los que son tipo robot.

-Televisores: generan el 8% por los defectos que sufren en la pantalla.

¿Cuándo se rompen?

El informe desvela que la mayor parte de las averías prematuras tienen lugar entre el primer y el tercer año de vida del aparato. Esta es la línea de tiempo que han elaborado:

-6 primeros meses: 11% de fallos, calificados como defectos de fabricación.

-2 años: en este periodo, cuando la garantía aún está vigente, se concentran el 42% de los problemas.

-2-3 años: en el momento en el que finaliza ese respaldo, llegan el 24% de los defectos.

Al hilo del último dato, la OCU destaca que el 40% de los afectados decide no reparar la avería porque suele ser cara. No es el único motivo. Como muestra el gráfico, el 11% de los usuarios desestima esta opción ya que ha perdido la confianza en la marca y el 8% porque no sabe dónde dirigirse.