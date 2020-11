El divertido método de un profesor de matemáticas para corregir sus exámenes y que sus alumnos aprendan

Igual que el mundo cambia y avanza, también lo hacen los métodos que los maestros utilizan para dar clase y corregir exámenes. No es raro, por lo tanto, encontrarse con protagonistas de las series de Netflix, del mundo del deporte o de la música en las clases de algunos colegios. Algo que ha aplicado un profesor de matemáticas que ha usado los memes que circulan por las redes sociales para evaluar a sus alumnos.

Pablo, que así se llama el protagonista, decidió saltarse los métodos más tradicionales. Consciente de lo virales que son este tipo de imágenes, pensó que sería una buena fórmula de valorar a sus estudiantes, explicarles el error que habían cometido si era el caso y, de paso, sacarles una sonrisa. La historia ha trascendido porque el propio educador la ha contado en Twitter.

VER GALERÍA Así es como Pablo empezó a contar su historia en Twitter ©@pablopaivapmp

Gatos, dibujos, políticos famosos...



Todo comienza con el siguiente mensaje: “Se termina febrero, arrancan las clases y… ¿cómo olvidarme de la vez en la que corregí exámenes con memes?”. A esta frase le siguen diferentes imágenes de los ejercicios que puso a sus alumnos acompañados de memes en los que aparecen gatos, políticos famosos, dibujos animados y estampas que, probablemente, te hayan llegado al móvil o hayas visto en internet.

VER GALERÍA Este fue uno de los conocidos memes que usó ©@pablopaivapmp

Los tweets de este docente han sido compartidos más de 11.700 veces y ha recibido más de 120.000 ‘Me gusta’. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar y estas han sido las respuestas de algunos de los usuarios de la famosa red social: “Absolutamente genial”, “Si saco un cero y tengo todo lleno de memes tampoco me importaría”, “Te necesito de profesor”, “Mi examen sería la recopilación de todos los memes”, “Este es el tipo de correcciones que los alumnos merecemos”, “Quiero un profesor así o no quiero nada”.