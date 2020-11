La conmovedora carta de un adolescente a sus padres que está conquistando las redes y te hará pensar

La carta continúa hablando sobre todo lo que siente e, incluso, anima a sus progenitores con cierto tono de humor a compartir la experiencia con sus amigos adultos montando un grupo para sobrevivir a un adolescente: "Necesito esta pelea y necesito ver que no importa cuán malos o grandes sean mis sentimientos. No nos destruirán ni a ti ni a mí. (…) Necesito que lo toleres y que otros adultos te ayuden. Porque yo no puedo hacerlo en este momento. Si quieres reunir a todos tus amigos adultos y tener un 'festival de ira-grupo-apoyo-para-sobrevivir-tu-adolescente', me parece bien. O hablar de mí a mis espaldas, no me importa. Solo no te rindas. No te rindas en esta pelea. Te necesito".

La misiva destinada acaba asegurando que todo esto tiene un fin: "Y esta lucha en particular terminará. Como cualquier tormenta, estallará. Y lo olvidaré y tú también. Y luego volverá. Y necesitaré que te aferres a la cuerda otra vez. Necesitaré esto una y otra vez durante unos años". Y les deja claro que, aunque no lo parezca, agradece todo lo que están haciendo: "Sé que no hay nada satisfactorio en este trabajo para ti. Sé que probablemente nunca te lo agradeceré y ni siquiera reconoceré tu apoyo. (…) Parecerá que nada de lo que hagas será suficiente. Y, sin embargo, confío completamente en tu habilidad para permanecer en esta pelea".

Y después de este torrente de sentimientos, advertencias y peticiones… se desveló que la autora de esta carta es Gretchen Schmelzer. Se trata de una psicóloga licenciada por la Universidad de Harvard que la escribió en 2015 poniéndose en la piel de un adolescente que lo único que quería era hablar con sus padres. Cinco años después se ha hecho viral demostrando que en temas de adolescentes, las cosas no han cambiado mucho.