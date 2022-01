Erdogan rechaza el dinero europeo para acoger a refugiados de Siria

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado en Ankara, que su país ya no quiere el dinero de la UE para mantener a refugiados de la guerra de Siria y advirtió que su país no acogerá a más inmigrantes. Las más recientes advertencias de Erdogan llegaron después de un encuentro con el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, quien había propuesto una cumbre entre Turquía y varios países de la UE en Sofía en los próximos días, lo que el presidente turco ha rechazado.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen a partir de este miércoles para analizar la más reciente crisis migratoria, causada por el anuncio turco de dejar salir del país a decenas de miles de refugiados sirios y otros migrantes de Oriente Medio y África. Turquía, que acoge más de 3,5 millones de refugiados sirios, y la UE pactaron en 2016 que el país eurasiático mantenía en su territorio a la mayor parte de inmigrantes, sobre todo de la guerra siria, a cambio del pago de unos 6.000 millones de euros.

RELACIONADO Turquía advierte de una inminente operación militar en Idlib

Según la presidencia turca, Erdogan destacó en esa conversación la necesidad de "repartir de forma justa la carga de los refugiados" y de "cumplir con las responsabilidades internacionales" en este asunto. Borisov, por su parte, parecía darle razón a Erdogan en la rueda de prensa al decir que no entiende "porqué la UE no ha ofrecido el apoyo financiero prometido". Por otra parte, Erdogan aseguró que "según el derecho internacional, no se puede mantener a una persona en contra de su voluntad en un país".

Además, acusó a los militares griegos de haber "matado a dos refugiados hoy", en aparente referencia a un niño sirio que se ahogó esta mañana al naufragar una barca con refugiados cerca de la isla de Lesbos y a un joven sirio que había fallecido al intentar cruzar la frontera terrestre, según confirmaron a Efe fuentes locales.