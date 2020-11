Vecinos de Torrejón ante la crisis del coronavirus: 'Esperamos no quedarnos aislados'

Coronavirus. En Torrejón de Ardoz (Madrid) no se habla de otra cosa estos días. Las autoridades sanitarias han puesto en el foco de atención a esta localidad de más de 130.000 habitanes donde se acumulan hasta siete casos diagnosticados cuyo origen es desconocido, es decir, se trata de personas que no han viajado al extranjero. Y, sin embargo, los vecinos coinciden en que la preocupación es limitada. "Los bares están llenos de gente, de momento hay normalidad y los niños van al cole", cuenta Gema Navas, una analista de ventas de 46 años residente en la localidad.

"En mi caso, vivo con total normalidad, no dejo de hacer las cosas que tenía previstas. Esta tarde iré al dentista y después hacer la compra tal y como tenía planeado. No creo que cambie mi actividad por el momento", cuenta por su parte Ana Rodríguez, de 50 años y residente en el Barrio de la Zarzuela, cercano al hospital. Tampoco planea hacerlo su madre, a pesar de que tiene 80 años. "El viernes tiene que ir al centro de salud por una prueba médica sin importancia y no piensa dejar de hacerlo tampoco".

RELACIONADO El esperanzador tratamiento que parece estar curando al paciente de coronavirus ingresado en Sevilla

No obstante, las circunstancias personales pueden hacer que cambie la perspectiva, especialmente entre quienes se consideran población de riesgo. "Mi hermana sí esta más preocupada, pero porque ella padece de asma y además su marido es taxista en Madrid. Pienso que él debería llevar mascarilla, al tratarse de un transporte público, pero lo cierto es que no creo que la gente estemos preparados para coger un taxi y ver que el taxista lleva una", manifiesta Rodríguez.

La mayoría de la gente sigue de moemtno con su vida normal ©GettyImages

Navas, que tiene un hijo en primero de la ESO, confiesa que tanto ella como algunos de sus vecinos se inquietaron este lunes cuando se planteó por primera vez la posiblidad de suspender las clases. "No solo por la enfermedad, sino por el impacto a nivel social y familiar de no poder llevar a los niños al colegio". De la misma manera, les asusta la posibilidad de quedarse aislados. "Esperemos que al final no suceda porque Torrejón es una ciudad dormitorio donde mucha gente no trabaja aquí, sino fuera. En mi caso en particular yo puedo teletrabjar, pero muchos no pueden hacerlo".

RELACIONADO Sanidad estudia cerrar escuelas y el teletrabajo como medidas de contención en zonas afectadas

Desde el Ayuntamiento de Torrejón insisten en hacer un llamamiento a la tranquilidad y mantienen informados a los vecinos con los comunicados oficiales de la Comunidad de Madrid, que cuelgan en su web.