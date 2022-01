La gran imprudencia de una 'influencer' en su cumpleaños que provocó la muerte de tres personas

La celebración del cumpleaños de la influencer rusa Ekaterina Didenko prometía ser una fiesta de cumpleaños de lo más divertida. Música, decoración temática, buena comida y una piscina, sin embargo, lo que comenzó como una entretenida reunión de amigos, acabó convirtiéndose en una verdadera tragedia. Ekaterina, quien acumula 1,6 millones de seguidores en Instagram y narra cómo es su día a día, tanto sola, como con su familia, celebró el pasado viernes su 29 cumpleaños en las instalaciones de piscinas Devyaty Val de Moscú. Las gélidas temperaturas de la capital rusa no invitaban a bañarse en las piscinas al aire libre, por lo que decidieron trasladar la fiesta a una piscina climatizada.

Fue precisamente instantes antes de bañarse cuando sucedió la tragedia. Ekaterina y su cerca de 20 invitados decidieron verter unos 30 kilogramos de hielo seco en la piscina para conseguir un efecto humo, sin embargo, todos ellos desconocían las fatales consecuencias que aquello podía tener. Inmediatamente se produjo una gran cantidad de monóxido de carbono y siete de las 18 personas que se encontraban en el festejo sufrieron quemaduras químicas e intoxicación y tres de ellas acabaron muriendo a causa de un edema pulmonar, entre ellas el propio marido de la influencer, Valentín, de solo 32 años. La tragedia no llegó a ir a mayores debido a que todos ellos iban ataviados con un mono blanco, gafas protectoras y mascarillas.

Acostumbrada a narrar su dia a dia través de las redes, Ekaterina recurrió a su perfil de Instagram para comentar el triste suceso. "Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla" relataba la influencer a través de un stories, donde también ha señalado que no sabe cómo explicar a sus dos hijos la muerte de su padre.

VER GALERÍA El Comité de Investigación de Rusia ha decidido abrir una investigación ©@didenko.katerina

Además se su trabajo como influencer, Ekaterina es farmacéutica y suele dar consejos sobre qué tener en el botiquín de casa dependiendo de quiénes sean los habitantes de ese hogar, niños, adolescentes, adultos o ancianos.

Al término de esta noticia, aún permanecen cinco de sus invitados hospitalizados a la espera de recibir el alta hospitalaria. El Comité de Investigación de Rusia ha decidido abrir una investigación para determinar si es un caso penal de muerte por negligencia.