El evento mundial más importante para los desarrolladores de videojuegos, pospuesto por el coronavirus

El coronavirus sigue causando estragos. No sólo por el creciente número de casos confirmados en todo el mundo y la alarma social despertada, sino también con la cancelación o aplazamiento de grandes eventos y congresos multitudinarios. El último de ellos en caerse del calendario ha sido la Game Developers Conference (GDC), que se iba a celebrar del 16 al 20 de marzo en San Francisco y habitualmente reúne a los principales desarrolladores, editores y otros actores importantes de la industria de los videojuegos. En 2019, más de 29.000 profesionales del sector asistieron a la GDC.

La organización ha decidido posponer el evento tras la oleada de anuncios de empresas tan potentes como Sony, Microsoft, Amazon, Facebook, EA, Epic Games, Activision Blizzard o Gearbox, que habían decidido cancelar su presencia en la GDC a pocos días de su celebración. "Después de consultarlo con nuestros compañeros en la industria de los videojuegos y la comunidad global, hemos tomado la difícil decisión de posponer la Game Developers Conference de este mes de marzo", admiten los organizadores en un comunicado oficial difundido a través de su web y sus perfiles en redes sociales. "Habiendo pasado el último año preparándonos para el evento con nuestros anunciantes y portavoces, estamos realmente decepcionados y tristes de no ser capaces de recibiros a todos".

Al contrario de lo ocurrido con otros congresos como el MWC, no se habla de cancelación, sino de aplazamiento. “Como todo el mundo nos ha estado recordando, grandes cosas suceden cuando la comunidad se reúne y se conecta en la GDC. Por esta razón, tenemos la intención de organizar un evento de la GDC más adelante, en verano. Trabajaremos con nuestros socios para ultimar los detalles y compartiremos más información sobre nuestros planes en las próximas semanas”, finaliza el comunicado. Lo que no queda claro todavía es cómo encajará la GDC en un verano ya repleto de eventos relacionados con los videojuegos como el E3 en junio y Gamescom y Pax Prime en agosto, tres conferencias clave que, en última instancia, también pueden verse afectadas de manera similar por el coronavirus.

Aún así, los premios asociados a la conferencia, el Independent Games Festival y el Game Developers Choice Awards, serán retransmitidos en directo vía Twitch durante la semana en que iba a tener lugar el evento. Además, la mayoría de empresas que iban a participar en la GDC han volcado sus esfuerzos en suplir su ausencia con conferencias online en las que anunciarán sus próximos títulos y las tendencias del mercado de los videojuegos que dominarán los próximos meses.

Por ejemplo, Microsoft utilizará su web Game Stack para transmitir en vivo las sesiones previstas de desarrolladores de juegos y conferencias sobre juegos en la nube y hardware de última generación, como la Xbox Series X, que iba a ser uno de los puntos fuertes de su asistencia a la GDC. Por su parte, Sony todavía no ha dado noticias sobre cómo va a afrontar la cancelación, a pesar de la expectación en torno a la PlayStation 5 y juegos tan esperados como The Last of Us 2.