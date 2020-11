Los cariñosos niños que ayudan a Ángel Cruz, el padre de Gabriel, a superar su tragedia

Con una sonrisa de oreja a oreja. Así se ve a Ángel Cruz, el padre del pequeño Gabriel, mientras entrena a sus chicos en el equipo de la Fundación de la Unión Deportiva de Almería. Y es que, como el mismo admitió con ocasión de la rueda de prensa que ofreció junto a su exmujer, Patricia Ramírez, en el aniversario de la muerte de su hijo, le están ayudando a superar la tragedia. "Recibo mucho más de lo que doy", ha asegurado este jueves a las cámaras de de Informativos de Telecinco, que se han acercado hasta el campo.

Ángel Cruz, que durante su comparecencia ante los medios admitió que en sus peores momentos ha pensado incluso en quitarse la vida atormentado por la culpa, ha explicado que ha retomado el trabajo para mantener ocupada su mente y que necesita también esta actividad. "La verdad es que hoy, por ejemplo, aquí estoy bien, estoy a tranquilo, estoy a gusto", decía a las cámaras durante el entrenamiento. Lo cierto es que se ve la buena relación que mantiene con sus jugadores, que no cesan de hablarle o, incluso, de abrazarle. Muestras de cariño desinteresado que le ayudan a lidiar con su dolor.

Este particular y caluroso equipo, del que forman parte hasta 40 jóvenes con discapicidad intelectual, fue puesto en pie en 2018 por la Fundación Unión Deportiva Almería con el objetivo de fomentar el deporte inclusivo y promover la integración en la sociedad almeriense. Un noble objetivo que también le ha servido de gran ayuda a Ángel Cruz.

Ángel Cruz y Patricia Ramírez durante la rueda de prensa que han ofrecido este miércoles en el aniversario de la muerte de su hijo

Quien confesó que aún no ha podido reincorporarse al trabajo y que incluso ha tenido que mudarse de casa ha sido Patricia Ramírez. “Intenté retomar mi vida profesional, relacionada con el ejercicio físico y la animación deportiva, en la que tengo que animar con un micrófono a la gente a hacer ejercicios, pero tiene una repercusión pública tan grande que me ha sido imposible. No he podido volver y sigo de baja", contaba.

Ambos están pendientes de que se establezca, por fin, un calendario para el juicio a Ana Julia Quezada y se comience a seleccionar a los miembros del jurado popular, dado que ya está a punto de cerrarse la instrucción. Por cierto que han pedido la inclusión de toda la investigación en torno a la muerte de la hija de Quezada en Burgos. También han manifestado su voluntad de lograr una sentencia "incuestionable, inquebrantable y, desde luego, irrefutable". "Queremos dos cosas: justicia para Gabriel y que esta mujer no haga daño a nadie más”.