Aumentan a 46 los casos de coronavirus en España

Hasta las 11:00 horas de este sábado se han contabilizado 46 casos positivos de coronavirus en ocho comunidades autónomas, más de los registrados en el último recuento realizado ayer por la tarde, según los datos del Ministerio de Sanidad y el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Los casos confirmados están repartidos de la siguiente forma: diez en la Comunidad Valenciana, que suma otro más respecto a ayer; ocho en Andalucía (dos más), y otros ocho en Madrid (tres más); seis en Canarias, que se mantiene; seis en Cataluña (tres más), dos en Baleares, que registra uno más; dos en Castilla y León, tres en el País Vasco y uno en Aragón.

"En España, tenemos a fecha de hoy 46 casos, incluyendo a dos dados de alta. La mayoría de los contagios están relacionados con viajes a Italia o con contactos muy estrechos con personas que había vuelto del país", ha dicho esta mañana en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinaciónd e Alertas y Emergencias Sanitarias. "Los últimos casos que hemos conocido son en Baleares y en la Comunidad de Madrid", añadió, y ha subrayado que "todos los casos están evolucionado relativamente bien", incluidas las dos personas que permanencen en la UCI.

Simón reiteró además, que el Ministerio opta por mantener las medidas de contención que hasta ahora se está aplicando.

"No se está planteando hacer ninguna recomendación nueva, vamos a hacer un seguimiento muy estrecho y valorar las opciones de actuación en caso de que cambiara el escenario; si se necesita cambiar en dos horas, se hará, dos días o en dos semanas; si no, no se hará", aseveró ayer Simón.

Este sábado se han confirmado dos nuevos casos en Cataluña: una mujer de 52 años, que vive en Girona y había viajado a Italia recientemente, y un hombre de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) "que estuvo en contacto íntimo con uno de los casos confirmados con anterioridad". La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares también ha confirmado un nuevo caso este sábado, el segundo, de coronavirus en Mallorca. En esta ocasión se trata de una mujer, que permanece aislada en Son Espases, donde ingresó este viernes.

En españa ya hay 46 casos confirmados, dos están dados de alta

Por su parte, la consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha confirmado que se ha producido un tercer caso positivo por coronavirus en el País Vasco, un profesional sanitario del hospital de Txagorritxu en Álava. Los dos primeros casos confirmados este viernes en el País Vasco fueron los de una mujer en Guipúzcoa, que había viajado recientemente a Milán, y de una profesional sanitaria del hospital de Txagorritxu en Álava, sin "antecedentes de riesgo" y que había viajado a Andalucía con anterioridad.

En rueda de prensa tras la Comisión de Seguimiento presidida por el ministro de Sanidad, Simón ha explicado que se está investigando el origen de todos los casos "con mucho detalle" para conocer su procedencia e intentar tener bajo control a todos los posibles contactos de las personas contagiadas.

Mientras, en el resto de Europa, hay ya confirmado 53 casos en Alemania, 38 en Francia y 16 en el Reino Unido, además de un número menor en otros países.