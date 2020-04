Estos son los escenarios que maneja Sanidad si empeora la crisis del coronavirus

Con más de una veintena de casos en nuestro país, uno de ellos grave, y ante la alarma generalizada, las autoridades sanitarias están tomando las medidas oportunas y hacen un llamamiento a la calma. Según explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se manejan distintos escenarios en función de la evolución del virus que, admite, está siendo muy rápida.

Escenario de contención (nivel 1):

No hay transmisión comunitaria descontrolada y no hay entrada masiva de casos importados. Es el estadio en el que nos encontramos en estos momentos, según insistió el responsable sanitario. "Tenemos entradas de otros países, pero no son masivas".

Escenario de mitigación (nivel 2):

Transmisión comunitaria a grupos identificados y entrada masiva de casos importados. Simón ha admitido que a medida que aumentan los contagios estamos más cerca de este escenario, aunque de momento se trata de un "futurible".

VER GALERÍA Una joven con mascarilla frente al Hospital Clínic de Barcelona ©GettyImages

Preocupan especialmente en este sentido los casos en los que no se conoce el origen del contagio, como el del paciente de Sevilla o el hombre de 77 años que se encuentra grave en la UCI del Hospital de Torrejón en Madrid. Ninguno de ellos viajó a zonas de riesgo ni se sabe en principio que tuvieran contacto con nadie procedente de ellas.

Escenario de generalización (nivel 3):

A medida que que se pasa de escenario se valora la introducción de medidas de control poblacional más duras. Lo primero sería el control de las aglomeraciones con la prohibición de público en grandes eventos, como los deportivos. En Arabia Saudí, por ejemplo, no dejarán entrar peregrinos a La Meca al menos hasta finales de marzo.

VER GALERÍA En Japón han supendido los colegios ©GettyImages

Otras medidas cautelares aún más duras, en caso de transmisión generalizada, podrían ser la suspensión de la clases en los colegios y universidades, como ya se está haciendo en Japon o, incluso, el establecimiento de controles en las fronteras, algo que por el momento se descarta absolutamente.