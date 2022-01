El testimonio de una joven de Tenerife contagiada por el coronavirus

Almudena López Jal Ladi cuenta que cuando salga de la cuarentena ha pensado en ir "a echar la primitiva". Y es que nunca pensó que que le tocara la "lotería" del coronavirus. Esta cantante lírica tinerfeña de 29 años que se contagió en Italia durante una gira de conciertos cuenta a la publicación canaria 'Diario de Avisos' que se encuentra "resignada, pensando en pasar los días que tenga que estar de la mejor manera posible".

La joven se trasladó a Italia el pasado día 19 para participar en un concierto en Bienno, una ciudad de Lombardía, la región que se ha revelado como epicentro del brote. También estuvo en otras localidades cercanas y una jornada de compras en Milán. "Sinceramente no sé donde pude contagiarme, en Bienno, en Gerenzano, en Milán… Regresé a Barcelona el día 25, y visité a algunas amigas, comí en mi restaurante japonés favorito y, al regresar a casa ya comencé a notarme un poco mal".

Tras pasar una mala noche y ya con los síntomas presentes de fiebre y tos, el miércoles decidió acudir al médico, donde le hicieron las pruebas. "Me metieron en cuarentena, y los análisis dieron positivo por coronavirus. Ayer me trasladaron de planta en el hospital donde estoy aislada". La autoridades ya están vigilando a las personas con quien tuvo contacto.

Almudena López Jal Ladi es cantante lírica y se contagió durante una gira en Italia ©Almudena Jal-Ladi

Aún le tienen que llegar los reusltados de las segundas pruebas y está "cruzando los dedos" para que den negativo y al menos pueda pasar el resto de la cuarentena en su casa. Sin embargo, ella es la primera precavida, y no quiere andar por la calle si es que tiene riesgo de contagiar a otras personas.

En cuanto a su familia, revela que su madre es enfermera "por tanto, no está preocupada. Me ha dado consejos y me ha transmitido tranquilidad". Eso sí, les ha pedido que no vayan a Barcelona. No les dejarían verla, pero además, por su edad, considera que pueden ser más vulnerables ante un posible contagio. De momento, ella se arma de paciencia ante la situación y se consuela con las buenas noticias: "Lo más fuerte pasó y estoy asintomática".