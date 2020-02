Finales de abril: la fecha en la que China confía tener el coronavirus bajo control

El reputado neumólogo Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó hoy que su país confía en tener el brote de coronavirus bajo control a finales del próximo abril. "China tiene la confianza en tener el brote bajo control, en términos generales, para finales de abril", dijo Zhong en una rueda de prensa en Cantón, y añadió que, "aunque hubo un gran brote en Wuhan, este no se ha extendido masivamente a otras ciudades".

El especialista en enfermedades respiratorias indicó que el número de casos en China comenzó a disminuir después del 15 de febrero: "Ya dijimos que el pico debía tener lugar a mediados o finales de febrero dada la fuerte intervención del Estado y por las cancelaciones de viajes tras las vacaciones del Año Nuevo chino".

Hasta la fecha, el acumulado de fallecidos en China por el coronavirus se sitúa en 2.744 y el de casos confirmados, en 78.497, según el último balance ofrecido por la comisión. Del total de casos confirmados, 43.258 siguen activos, un 5 % menos. No obstante, entre estos pacientes hay 8.346, un 19,3 %, que se encuentran en estado grave. La buena noticia es que 32.495 personas han sido dadas ya de alta tras superar la enfermedad, un 9 % más que el martes.

Zhong aseguró que China debe ahora "mejorar la cooperación y compartir su experiencia con otros países" dado el rápido aumento de casos en países como Corea del Sur, Italia o Irán. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando el neumólogo afirmó que, aunque la epidemia comenzó a extenderse en el país asiático, el primer caso de coronavirus pudo no haber ocurrido en China. "Cuando realizamos nuestros primeros pronósticos, solo pensábamos en China y no en otros países. Pero vemos que se están produciendo brotes en otros países. Aunque el brote comenzara en China, no necesariamente significa que China fuera la fuente", destacó.

Aunque más de una treintena de países cuentan con casos diagnosticados de COVID-19, China acapara más del 95 % de los infectados. En España, los casos positivos por coronavirus se elevan a catorce, después de que esta mañana la Comunidad Valenciana haya confirmado un segundo caso en la región, un hombre ingresado en el Hospital Clínico de València, y la Comunidad de Madrid sumase otros dos casos más. Además, a última hora de este miércoles, se confirmaba un nuevo positivo en la isla de La Gomera, en Canarias, una mujer que estuvo de viaje en Italia entre el 4 y el 8 de febrero. A ello hay que sumar los casos de Tenerife, Barcelona, Madrid, Castellón y Sevilla, todos ellos aislados.