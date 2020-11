¿Necesitas cambiarte de autoescuela? Te explicamos cómo hacerlo

Si estás sacándote el carnet de conducir y necesitas cambiarte de autoescuela, debes saber que será un proceso algo farragoso, pero no imposible. Se puede llevar a cabo independientemente de si has asistido a alguna clase, si todavía no has pasado por allí o, incluso, si ya has hecho el examen teórico o has empezado tus prácticas. Estos son todos los pasos que tienes que dar para realizar el trámite correctamente.

Antes de explicarte todo lo que tienes que hacer, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las autoescuelas desempeñan una doble función. La primera es la que habrás deducido fácilmente: la formación teórica y práctica de los futuros conductores. La segunda es menos visible y está relacionada con todo el papeleo. Aquí es donde tenemos que prestar especial atención para poder cambiarnos de autoescuela.

Una nueva autoescuela

En el momento en el que decidas llevar a cabo el cambio, el primer paso es buscar una nueva autoescuela que sustituirá a la actual.

El traslado de tu expediente

La segunda fase consiste en pedir un traslado de expediente. Tu autoescuela actual habrá tramitado la documentación necesaria hasta el momento del cambio y lo habrá hecho con la Dirección General de Tráfico (DGT). ¿Cómo? Abriéndote un expediente en Tráfico. No será necesario generar uno nuevo, pero sí habrá que hacer un traslado para que tu nueva autoescuela pueda coger el relevo y realizar los próximos trámites hasta que te saques el carnet de conducir.

El cambio conlleva algunos costes económicos (DGT) ©DGT

Tendrás que tener en cuenta que el traslado de expediente tiene un coste de 8,4 euros, una cantidad correspondiente a las tasas de tráfico y que deberás pagar tú en el centro que hayas elegido para el cambio. Es la única responsabilidad que recaerá sobre tu tejado: tanto del traslado como del abono de esa tasa a Tráfico se encargará tu nueva autoescuela.

En este paso tenemos que ser especialmente cuidadosos para que la nueva autoescuela no nos abra un nuevo expediente. Si lo hace, los datos que tiene la DGT sobre ti se podrían duplicar y en un futuro podrías tener problemas con tráfico. Por lo tanto, cerciórate de que no generen un nuevo expediente.

La matrícula

Llegamos al último paso: formalizar y pagar la matrícula en la autoescuela que hayas elegido y siempre en función de las tarifas que tengan estipuladas. Además, ten en cuenta que, probablemente, el centro anterior no te devuelva el dinero que pagaste en su día.