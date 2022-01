Pokémon Home, la aplicación definitiva para los fans de Pikachu

Toda criatura, incluso las virtuales, necesita un refugio en el que cobijarse. Y si tiene compañía, mejor que mejor. Eso es lo que han pensado los responsables de Nintendo, que la semana pasada pusieron en marcha Pokémon Home, un servicio gratuito en la nube al que se puede acceder a través de aplicaciones en Android, iOS y Nintendo Switch y que, por primera vez, permite reunir en un mismo lugar a todos los Pokémon que hemos ido capturando en los títulos más recientes de la franquicia. Y lo que es mejor, podremos intercambiar aquellos que no queramos para obtener los que faltan en nuestra colección.

Al vincular la misma cuenta de Nintendo tanto a la versión para Nintendo Switch como a la aplicación móvil de Pokémon Home, podrás acceder a todas las criaturas acumuladas. Cada usuario dispone de un total de 200 cajas, cada una con capacidad para guardar en ellas a 30 Pokémon, de manera que en total se puede llegar a almacenar un máximo de 6.000 Pokémon. El único problema es que sólo se pueden disfrutar todas las ventajas del servicio pagando una cuota mensual, trimestral o anual (2,99 €, 4,99 y 15,99 €, respectivamente).

Hasta ahora, la aplicación Banco de Pokémon cumplía una función similar con los juegos para Nintendo 3DS, pero ahora que la Switch está en el centro de la estrategia comercial de Nintendo se necesitaba una nueva forma de guardar, transferir e intercambiar Pokémon. De momento, sólo puedes exportar a Pokémon Home desde el Banco de Pokémon, Pokémon: Let’s Go (Eevee y Pikachu), y Pokémon Espada y Escudo. Próximamente se podrán transferir los bichos que hayas capturado en Pokémon Go, pero esa función no está disponible todavía.

La ficha de cada Pokémon aporta toda la información necesaria (Nintendo) ©Nintendo

¿Qué pasa si tengo Pokémon de juegos más antiguos? La mayoría de ellos, como Pokémon Rubí, Zafiro, Diamante y Perla, tienen métodos de transferencia entre ellos. Utilizando una Nintendo DS o una Nintendo 3DS, puedes trasladar tus capturas al Banco de Pokémon y, desde allí, a Pokémon Home, pero para eso necesitas estar suscrito al servicio de pago.

El centro de este nuevo sistema de almacenamiento e intercambio está en la aplicación móvil. Es el único lugar desde el que se pueden cambiar Pokémon con otros jugadores, ya sean conocidos o no. Hay varias maneras de intercambiarlos, desde las Wonder Box, donde podrás colocar hasta tres criaturas (o 10, si tienes una suscripción premium) para intercambiarlas al azar con otro jugador. Otra posibilidad es usar el Sistema de Comercio Global (GTS), que permite deshacerse de cualquier Pokémon y solicitar a cambio otro específico. Por último están las salas de comercio, a las que acceden otros jugadores para intercambiar al azar, o el intercambio directo con alguien de tu lista de amigos.

Para retar a los jugadores, la app propone desafíos que invitan a conseguir nuevos Pokémon a través de cualquiera de estas originales formas de trueque. Así, Pokémon Home te pedirá que consigas Pokémon con naturalezas específicas, por ejemplo. Si consigues cumplir con los requisitos, recibirás stickers para decorar tu perfil. De manera exclusiva en la aplicación para Nintendo Switch, dispondrás de tareas de investigación, que te obligarán a encontrar y depositar criaturas concretas obtenidas en Espada y Escudo y Let’s Go Eevee y Pikachu.

De lo que se trata, al fin y al cabo, es de tener todo organizado, clasificado y listo para tus próximas aventuras, además de brindarte la posibilidad de conseguir aquel Pokémon que tanto se resistía y no veías manera de atrapar. Es un servicio imprescindible para coleccionistas en busca de completar su muestrario de criaturas, aunque, como ya hemos dicho, para disfrutar de todas sus características es necesario pasar por caja.