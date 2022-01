Un tertuliano de 'El Chiringuito', infectado por el coronavirus tras cubrir un partido en Milán

El periodista Kike Mateu, de 44 años, viajó a Milán el pasado 19 de febrero para cubrir la ida de los octavos de Champions entre el Atalanta y el Valencia. Pocos días después, el martes 25, comenzó a notar síntomas compatibles con el coronavirus y, por responsabilidad, acudió al Hospital Clínico Universitario de València. Allí le han confirmado que está infectado, tal y como han anunciado desde el programa deportivo 'El chiringuito de Jugones' -que presenta Josep Pedrerol-, en el que Mateu colabora habitualmente como tertuliano.

"Soy el paciente cero del coronavirus en Valencia, maldita la gracia y la suerte", ha dicho el periodista en un vídeo que se ha grabado él mismo desde el hospital y que se ha emitido en su programa. "El coronavirus ha llegado a España a través del Atalanta-Valencia con aquellos 2.300 valencianistas", continuaba. "Lo que nadie esperaba era que uno de los periodistas acreditados podría ser el primer afectado".

Mateu llegó a Milán -donde pasó dos días- desde Pisa con un coche y con su familia, sin viajar con la expedición de los aficionados que acudieron también al partido. Asegura que se encuentra "muy bien" y ha mandado un mensaje de tranquilidad a sus familiares y a los espectadores: "El virus viene y se va".

Mateu ha grabado un vídeo desde el Clínico de Valencia, donde está aislado, para explicar su situación (Captura de pantalla de 'El Chiringuito de Jugones') ©El Chiringuito de Jugones

"Me duele un poco la garganta, toso de vez en cuando y tengo 38 de fiebre", ha detallado. "A partir de ahí, esperar la recuperación de una especie de catarro que no tiene mucha más importancia", ha comentado con optimismo. Asegura que está "más aburrido que otra cosa", dado "el aislamiento lógico y obligado para no contagiar a nadie".