La regulación que permitirá controlar los precios del alquiler estará lista antes del verano

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha comprometido a presentar "antes de verano" ante el Congreso un instrumento que permita limitar el precio de las viviendas en alquiler en las zonas y ciudades donde registran las subidas "más desorbitadas". En virtud de la iniciativa, el Ministerio habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan poner límites máximos a los precios de las viviendas que se pongan en alquiler en una determinada zona.

Para establecer estos límites se tomarán como referencia los precios medios del mercado que arroje el índice estatal de precios del alquiler en el que el Departamento de Ábalos trabaja con el fin de que esté listo a finales del próximo mes de marzo, según explicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio.Transportes baraja aprobar el tope mediante una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos o bien a través de un Real Decreto que posteriormente se tramite como proyecto de ley. La prevista Ley Estatal de Vivienda no estará aún lista antes del verano, si bien se presentará dentro de este año. La imposición de un tope para los precios de los alquiler constituye una de las medidas del acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos.

"PONDERADO Y PROPORCIONAL".

En este sentido, el ministro garantizó que el tope será "ponderado, tasado y proporcional" y que se definirá "tras oír a todos los agentes del sector, las organizaciones sociales, las administraciones públicas y el sector privado". Ábalos ve necesario limitar los alquileres en determinadas zonas de mayor demanda, como pueden ser Madrid y Barcelona, a pesar de asegurar que el referido Decreto del alquiler aprobado el pasado año está ya facilitando una "desaceleración de los precios de los alquileres".

El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana enmarcó esta iniciativa en un amplio paquete de iniciativas relacionadas con la vivienda, entre las que destaca la referida nueva Ley Estatal de Vivienda, y la reestructuración del actual Plan Vivienda en dos planes distintos, uno de rehabilitación y otro para el alquiler. Asimismo, también incluye su ya anunciado proyecto de ceder en concesión suelo público a empresas privadas para levantar vivienda en alquiler y el de construir 20.000 pisos públicos en renta en colaboración con la iniciativa privada.

Ábalos asegura que estas iniciativas están alineadas con los objetivos globales del Gobierno para la Legislatura y con su convencimiento de que al garantizar el derecho constitucional a una vivienda se garantiza el "disfrute de otros derechos básicos". El ministro aseguró que "no mirará hacia otro lado". "No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda, mi responsabilidad es mirar a los jóvenes a la cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda", declaró.

Las medidas para facilitar el acceso a la vivienda coparon el grueso de la comparecencia de Ábalos para explicar sus objetivos al frente del ahora denominado Ministerio de Transportes. En línea con este cambio de denominación, el ministro ratificó la reorientación de su estrategia hacia medidas que faciliten la movilidad, lejos de presentar grandes planes de inversión de miles de millones en construcción de nuevas infraestructuras.