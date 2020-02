Un nuevo caso en Barcelona y el primer confirmado en Sevilla elevan a diez los contagios de coronavirus en España

Un joven de 22 años que viajó recientemente a Italia es el segundo caso confirmado de coronavirus diagnosticado en Cataluña, según han informado fuentes del Departamento de Salud. El caso de este chico se suma al de la mujer italiana de 36 años, residente en Barcelona, que también viajó al norte de Italia y contrajo el coronavirus, del que se recupera favorablemente en el Hospital Clínic. Además ha sido confirmado el primer caso en Andalucía, concretamente en Sevilla, donde un nuevo paciente, un hombre de 62 años, ha sido aislado en el Hospital Virgen del Rocío tras dar positivo. Con este último caso, España suma un total de diez contagiados, sin tener en cuenta los que dos fueron ya dados de alta hace ya más de 15 días en La Gomera y Baleares.

A estos dos casos de Barcelona, se suman los dos positivos en Madrid. Las características de su contagio son similares a las anteriores ya que se trata de dos jóvenes que estuvieron de viaje por el norte de Italia, a pesar de que no tienen relación entre sí. El primero de ellos está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz a la espera de ser trasladado al Hospital Carlos III. Sus síntomas son leves y su estado general es "bueno". El segundo, residente en Pozuelo de Alarcón, permanece ingresado en el Carlos III.

Además de los afectados anteriores, existe un único caso en la Comunidad Valenciana. El contagiado es un chef de 31 años vecino de la localidad castellonense de Burriana que viajó a Milán para asistir a una despedida de soltero. Ha sido el propio afectado, quien se encuentra aislado en el Hospital La Plana, en Vila-real (Castellón), quien enviaba el siguiente mensaje: “No os tenéis que preocupar de nada. Está todo controlado. Me voy al hospital y estaré aislado 14 o 15 días, quizás menos, no saben, porque es muy flojo lo que me han encontrado. Es una gripe normal pero controlada por la pandemia que hay, pero es una gripe normal y corriente. Estoy bien”.

Mientras tanto, en Tenerife, al médico italiano que resultó contagiado en primer lugar y su esposa, cuyo caso se confirmó este martes, se suma otro matrimonio italiano, también contagiado. Así lo confirmó anoche la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de Twitter. S sabe además que formaban parte del círculo más estrecho del médico. Además, cerca de un millar de personas permanecen en cuarentena en el Hotel de la costa de Adeje en el se hospedaba.

Sanidad ha elevado a nivel nacional el riesgo de transmisión local de bajo a moderado, según ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este miércoles. Una medida que se adopta "por prudencia", "para que los sistemas sanitarios estén alerta". Simón ha matizado que "en la mayoría del país, el riesgo es bajo. En las zonas donde hay casos, claramente es moderado, y puede ser incluso alto", ha dicho en una rueda de prensa.