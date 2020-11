¿Qué ocurre si cancelo un viaje a causa del coronavirus? ¿Me devuelven el dinero?

A medida que se extienden los contagios y el miedo al coronavirus son muchos quienes prefieren prevenir y no ponerse en riesgo viajando. No en vano el Ministerio de Sanidad ha incluido varios destinos en la lista de aquellos a los que no aconseja ir: China, Japón, Corea, Irán, Singapur y al norte de Italia. Pero, ¿qué sucede si ya tenemos el viaje contratado? ¿Perdemos el dinero?

Según Víctor López, responsable de aseguradoras en el comparador Rastreator, "las epidemias están excluidas expresamente en el apartado exclusiones generales de una gran mayoría de las aseguradoras" y no se consideran "causa mayor", como sí lo son un fallecimiento o accidente de un familiar o un despido, entre otros.

"Para que el seguro de viaje te cubra la cancelación del mismo por un motivo como el coronavirus, se debe haber contratado previamente la cláusula de 'declaración de zona catastrófica o epidemia en el lugar del domicilio del asegurado o el del destino del viaje' y que ésta no esté entre las exclusiones". Incluso para acogerte a una cláusula así, se necesita que el destino haya sido declarado como zona catastrófica de forma oficial.

La OCU ha reclamado que se considere el miedo al coronavirus como una causa de fuerza mayor ©GettyImages

En cuanto a los billetes de avión, el experto advierte de que, en los seguros, el cierre del aeropuerto de destino no se contempla como motivo por el que se pueda anular un viaje: en esos casos es la aerolínea la que debe devolver el dinero del billete o bien ofrecer una alternativa. Del mismo modo, si es la propia aerolínea la que ha dejado de operar en esa ruta, por ejemplo, a China, "tendrá que ofrecerte alternativas como la de reembolso del billete, cambio de fecha del vuelo al mismo destino o modificación del destino".

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un comunicado en el que considera que el miedo insuperable al contagio del coronavirus es una alegación suficiente para justificar la causa de fuerza mayor, incluida en todos los seguros de viaje. De aceptarse su reclamación, muchos viajeros podrían recuperar sus inversiones.

¿CÓMO RECLAMAR?

En el caso de que se considerara finalmente causa de fuerza mayor, el usuario debería solicitar al establecimiento con el que se ha contratado la cancelación del servicio por considerar que concurren circunstancias excepcionales y de fuerza mayor. La solicitud habría que hacerla de manera fehaciente, conservando constancia de haberla realizado y dirigirla al departamento de atención al cliente de la empresa o compañía. Si la respuesta no fuera satisfactoria o no se produjera en el plazo máximo de 30 días, habría que considerar plantear la correspondiente acción judicial.

En este sentido, OCU recomienda que los usuarios guarden toda la documentación del viaje: título de transporte, justificante de pago, contrato con la agencia y cualquier información que consideren relevante.