Feijóo llama a superar la política de bloques 'y empezar en Galicia'

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este martes la política de bloques instalada a nivel nacional "que no conduce a ninguna parte", y se ha comprometido a superarla con "ilusión, ganas y voluntad y empezar en Galicia". En un desayuno informativo, organizado por Fórum Europa, el presidente de la Xunta ha dejado claro ante la crisis del PP vasco y en presencia de su líder nacional, Pablo Casado, que la Galicia de 2020 "no es la parcela de antaño, con siglas yuxtapuestas y coaliciones ficticias".

"La unidad no es de siglas huecas", ha insistido el presidente autonómico en relación al pacto de PP y Cs en el País Vasco de cara a las elecciones del 5 de abril. El líder gallego ha llamado a sumarse a la política que une, no a la que separa, y ha señalado que en sus tres victorias no hay ningún secreto: "Galicia al PP se lo ha enseñado todo".

Núñez Feijóo ha abogado por seguir dejando a Galicia "al margen del lío de la política nacional, que ni me gusta ni me representa" y ha lamentado que el Gobierno de la nación sea "rehén de siete partidos".