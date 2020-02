Italia confirma un cuarto muerto por el Covid-19 mientras el miedo se extiende por todo el país

Las autoridades italianas han confirmado la muerte de una cuarta persona como consecuencia del brote de coronavirus que este fin de semana ha estallado en el país y que suma ya más de 150 contagios. Según 'Il Corriere dell Sera', se trata de un hombre de 84 años residente en Bérgamo y que ya había estado hospitalizado previamente por otras enfremedades.

En grandes ciudades como Milán también se vivie con miedo al amenaza del brote (Getty Images).

"Un hombre de 84 años que fue hospitalizado en el hospital Papa Giovanni en Bérgamo ha muerto esta noche", ha confirmado el concejal de Bienestrar de la Región de Lombardía, Giulio Gallera, sin que se hayan facilitado de momento más detalles sobre el caso.

En apenas unos días Italia se ha convertido en el tercer país del mundo en número de infecciones, por detrás de China (más de 77.000) y de Corea del Sur (763). No obstante, la comisión europea ha elogidado a las autoridades italianas por su "acción rápida y eficiente", en palabras de la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides.

Los medios italianos cuentan que los veicnos se han lanzado a los supermercados (EFE)

Se han decretado medidas de cuarentena para más de 50.000 personas, mientras siguen las pesquisas para dar con el llamado paciente cero: de momento no se sabe cómo ha llegado el virus al país europeo. Se pensaba que el origen del contagio en el primer paciente ingresado fue un empresario que acababa de regresar de China y con el que había cenado. Sin embargo, éste ha dado negativo en todas las pruebas.

Mientras tanto, el miedo cunde en Italia y los medios denuncian el asalto de los supermercardos por la histeria y la psicosis colectivas a pesar de que no existe ningún tipo de restricción de apertura de los comercios, ni problemas en el aprovisionamiento, como recordó anoche el presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte. Estos episodios no solo se están viviendo en las once localidades aisladas en las regiones de Lombardía y Veneto, consideradas el epicentro del brote, sino que se ha extendido a las grandes ciudades como Milán.

Los geles desinfectantes y las mascarillas se encuentran prácticamente agotados (Cordon Press).

Además de haber vaciado los estantes sobre todo de agua, pasta y otros productos de larga conservación, prácticamente están agotados en todos los supermercados y farmacias los productos desinfectantes como la lejía y los geles de manos o toallitas húmedas, así como los guantes de latex o las mascarillas. Incluso los dirigentes de una de las más importantes cadenas de supermercados en Italia se vieron obligados a emitir un comunicado de prensa tranquilizador: "Estamos listos para enfrentar cualquier necesidad. Los almacenes están llenos, solo se trata de transportar los productos a los estantes".

Entre las medidas extraordinarias que se han tomado para limitar la difusión en las cuatro regiones que presentan casos se han cerrado los colegios y universidades, los museos, cines y discotecas, y se han cancelado todos los eventos públicos.