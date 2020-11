Confirman el primer caso de coronavirus en Cataluña

La Conselleria de Salud de la Generalitat catalana ha confirmado este martes en un comunicado el primer caso del brote de coronavirus en Cataluña. Se trata de una mujer italiana de 36 años, sin patologías previas, que "clínicamente se encuentra bien, con una sintomatología similar a la gripial", según ha anunciado en rueda de prensa esta tarde el secretario de Salud Pública, Joan Guix. Ha informado también que, en relación con este caso, hay 25 personas en aislamiento domiciliario tras haber estado en contacto estrecho con la paciente.

Además de la paciente afectada, se estudian otros siete u ocho casos sospechosos de haber sido contagiados y que no tendrían relación con esta mujer. El secretario de Salud Pública -que no ha dado información del lugar de trabajo o situación laboral de esta persona- ha indicado que no hay "ningún tratamiento específico" contra el coronavirus y que la línea terapéutica es de seguimiento.

FOTOGALERÍA Así viven la cuarentena los clientes del hotel de Tenerife aislado por coronavirus

Junto a Guix, también ha comparecido la gerente de procesos integrales de Salut del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricart, que ha transmitido "un mensaje de tranquilidad" porque asegura que la alerta se produce al ser "algo nuevo, no por la gravedad". Ha explicado que el 80 % de los casos son leves, pero que "hay que gestionar también el miedo".

"Creemos que los peores escenarios no van a llegar, pero tenemos que prepararnos" tras el brote de Italia, ha comentado Ricart. En este sentido, los profesionales "tienen que contar con equipos de protección individuales". En cualquier caso, Guix ha insistido en que el contacto debe ser estrecho y continuado para que se produzca el contagio "porque se transmite a través de las gotas de saliva".