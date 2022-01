Carlos Iturgaiz sustituye a Alfonso Alonso como nuevo candidato del PP y Ciudadanos a las elecciones vascas

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido apartar a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari y propondrá como cabeza de cartel de la coalición PP+Cs a las elecciones vascas del próximo 5 de abril a Carlos Iturgaiz, expresidente de los 'populares' vascos y exeurodiputado en Bruselas durante 15 años. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha repetido en varias ocasiones que esta decisión se produce de "mutuo acuerdo" y ha elogiado la trayectoria del que fuera exministro de Sanidad, exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y 'sorayista' como él mismo se había definido en varias ocasiones.

El propio Alfonso Alonso ha comunicado en su cuenta de Twitter que no sería candidato a los comicios. "Pablo Casado me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre mi partido", ha enfatizado. Aunque el pasado miércoles PP y Cs anunciaron un "principio de acuerdo" para ir en coalición con Alonso como candidato, el anuncio al día siguiente del secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo- Saavedra, desvelando públicamente que habían pactado con el PP ocupar el número dos de la candidatura en Álava y Vizcaya incendió al PP vasco.

Así, el PP vasco llegó a publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter asegurando que era "inasumible" que Cs ocupara esos dos puestos de salida, dado que no cuenta ahora con representación en el País Vasco. El viernes, día fijado para la firma al acabar el plazo de registro de coaliciones, Alonso no acudió a la convocatoria de 'Génova' alegando que no compartía los términos del pacto. A partir de ese momento se abrió un pulso entre 'Génova' y Alonso. Este último convocó este lunes una Junta Directiva Regional para analizar los términos de la coalición mientras que la dirección nacional del PP le empezaba a enseñar la puerta de salida con sus declaraciones al avisarle que si quería ser candidato debía aceptar el pacto firmado con Cs.

El Comité Electoral Nacional del PP se reúne para aprobar la designación de Carlos Iturgaiz como candidato de la coalición PP+Cs a los comicios vascos. García Egea ha elogiado su "generosidad al servicio del partido" al aceptar encabezar la candidatura.

ALONSO SE DESPLAZA A MADRID

García Egea ha señalado que esta decisión se produce tras una "conversación" con Alonso y se produce "de mutuo acuerdo", dado que, según ha indicado, el exministro "se ha desplazado hoy a Madrid". Dicho esto, ha destacado su trayectoria de "enorme relevancia" política como exministro, exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y presidente del PP en el País Vasco. "Solo encontrarán en mi palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia Alfonso Alonso", ha enfatizado.

García Egea ha recalcado que la unión entre PP y Cs en el País Vasco "devuelve la ilusión a muchas personas, que necesitaban un referente político" al que "votar con ilusión". De hecho, ha indicado que la coalición responde a una visión política de largo alcance que supone la "reunificación de todo el espacio político a la derecha de la izquierda más radical y excluyente".

Asimismo, García Egea ha acusado al PSOE de no tener "un proyecto propio" en el País Vasco y de convertirse en "un satélite del nacionalismo, en un partido que es la comparsa del PNV" y de todos los nacionalismos "a lo largo y ancho de España". A su entender, el PSOE ha dado la espalda a la moderación y a la centralidad, especialmente en el País Vasco y en Cataluña.