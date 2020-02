Siguen los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos en otra zona del vertedero

Las labores de búsqueda de los dos trabajadores sepultados en el derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) continúan este sábado en la denominada zona de 2 de rescate, después de que se haya finalizado el rastreo en otra área, según ha informado el Gobierno Vasco. Diecisiete días después de que el vertedero se viniera abajo, el pasado 6 de febrero, se mantienen también las labores para la estabilización del terreno con el fin de facilitar la localización de los dos desaparecidos, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, que quedaron atrapados entre los residuos derrumbados.

Siguen los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos (EFE).

Con este objetivo se trabaja en dos frentes del terreno donde los técnicos creen que podrían estar los cuerpos y en la medida que se avanza en la estabilización, se amplia la zona de búsqueda hasta el lugar que los geólogos dicen que es seguro para los operarios.

En las últimas horas, el Departamento de Medio Ambiente ha trasladado a la Fiscalía el segundo expediente sancionador abierto a Verter Recycling 2002, empresa gestora del vertedero de Zaldibar, a raíz de la información entregada por la compañía, en la que admite que "el vertedero había detectado anomalías que estaba investigando" y que, el mismo día del derrumbre "estaban trabajando ante unas grietas que habían detectado en el vertedero" y "continuando con su actividad".

Por su parte, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha retirado las medidas preventivas que se habían recomendado en el barrio de San Lorenzo del municipio vecino de Ermua después de que se reactivará un nuevo foco de incendio en la madrugada de este pasado jueves.

Tras sofocarse el incendio a primera hora de la tarde de este pasado viernes, Salud, que había aconsejado a los vecinos de San Lorenzo mantener las medidas de no ventilar y no realizar ejercicio físico intenso al aire libre, trasladó a los vecinos que ya no eran necesarias estas medidas preventivas, a la vez que recordó a la población que los índices de dioxinas y furanos "sólo suponen un riesgo para la salud en caso de exposiciones elevadas y prolongadas en el tiempo".