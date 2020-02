PP y Ciudadanos ultiman la presentación de coalición en Euskadi sin concretar listas

Los negociadores de PP y de Ciudadanos, Teodoro García Egea y José María Espejo, ultiman la presentación de su coalición en Euskadi sin acuerdo aún sobre las listas y después de que el PP vasco haya rechazado que los números dos en Bizkaia y Álava vayan a ser para el partido naranja. Pese a esta divergencia durante la negociación, la presentación oficial de esta alianza tendrá lugar este viernes, cuando finaliza el plazo, en el País Vasco. Para negociar los puestos en las listas ambos partidos tienen hasta el 2 de marzo, que es cuando vence el plazo para presentar las candidaturas.

PP Y Ciudadanos acuerdan una unirse de cara a las elecciones del 5 de abril en el País Vasco (EFE).

Por eso, cuando el pasado miércoles anunciaron el principio de acuerdo no concretaron nada más aparte de que el cabeza de lista será el candidato del PP, Alfonso Alonso. Pero este jueves desde Ciudadanos, Espejo ha asegurado que ocuparán el segundo lugar en las listas electorales por Álava y Bizkaia, según lo acordado con los populares. Enseguida salió al PP vasco por Twitter a descartar esta posibilidad, que ha reducido a una mera "propuesta", porque es "inasumible", dado que la nula representación que tiene la formación naranja, en el País Vasco, donde no cuenta con diputados autonómicos ni tampoco concejales en ningún ayuntamiento.

Desde la dirección nacional del PP, se ha mediado en esta polémica aclarando que aún se está en la "negociación" del acuerdo definitivo y que no se presentará hasta que "esté todo cerrado", incluido un programa común entre las dos formaciones. Ciudadanos sigue manteniendo que acordó esos puestos con García Egea y que no han tenido ningún contacto más con el PP después del rechazo expresado por los populares vascos, han asegurado a EFE fuentes de la formación, que insisten en que ellos se quedan con lo que han hablado con el "número dos" de Génova.

Por su parte, García Egea expresó, antes de la polémica, su confianza en ultimar el acuerdo con Ciudadanos para mañana también a nivel programático, aunque no es necesario para presentar la coalición. Lo que sí es necesario es determinar la denominación de la misma. El nombre de Vascos Suman es el que está registrado, de momento, aunque podría no ser el definitivo porque Ciudadanos quiere que sus siglas no se pierdan en esta alianza, por lo que también es posible que ambos partidos conserven las suyas.

Además de los detalles de la suma en Euskadi, PP y Cs también podrían negociar otra fórmula para sumar en las elecciones gallegas, después de que Ciudadanos ya haya asumido que no habrá coalición. Pero más allá de las elecciones del 5 de abril, la incógnita ahora es si esta falta de acuerdo para una coalición en Galicia, tendrá consecuencias para un pacto futuro en Cataluña, donde las elecciones no se prevén hasta el mes de mayo.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ya ha advertido al PP que su negativa en Galicia puede tener consecuencias en Cataluña, donde los populares están muy interesados en presentarse junto a los naranjas, y ha amagado con cerrarle la puerta al PP a una posible coalición en las elecciones catalanas. Después el líder del PPC, Alejandro Fernández, abundó en esta polémica, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha recriminado a Ciudadanos que "siguen instalados en un mundo virtual" mientras que el PP "siempre ha querido sumar.