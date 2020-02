Bunbury estrena 'Hombre de acción' y anuncia nuevo disco para el 17 de abril

Después de 'Deseos de usar y tirar', Enrique Bunbury lanza el segundo single de su nuevo disco, llamado 'Posible'. Se trata del tema 'Hombre de acción', con un videoclip donde vuelve a unir fuerzas con el prestigioso director y productor Alexis Morante. Rodado íntegramente en un warehouse de Los Ángeles (California), el videoclip retrata visualmente la fuerza de la nueva canción de forma rotunda y contundente. Un montaje frenético con Bunbury como maestro de ceremonias de diferentes combates, haciendo honor a la letra del tema de forma literal.

Bunbury estrena nuevo disco el próximo 17 de abril (Europa Press).

Envuelto además, en una estética de videojuegos de luchas de los ochenta, modernizada con el toque visual del director de fotografía Pablo Díez y el director de arte Markos Keyto, mezclado con animaciones retros del conocido ilustrador José Luis Ramos, informa el comunicado remitido a Europa Press.

Para los distintos combates, han contado con profesionales y campeones mundiales de distintas disciplinas, como Sumo, el Kickboxing o la Lucha Mexicana. Alexis Morante firma la dirección y el montaje con un equipo producido por Morante y Andrés Sierra con su propia productora 700G Films, en asociación con Vendetta Entertainment de Nelly Castillo y Joan Plá.

Bunbury había dado a conocer el nombre, la portada, la contra y el listado de canciones del nuevo trabajo en sus redes sociales. Y ahora confirma que su décimo disco de estudio llegará el próximo 17 de abril. El álbum cuenta con las fotografías de Jose Girl y el diseño de Álvaro P-ff. Sobre las letras de sus nuevos temas, Bunbury ha revelado que "giran en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual".

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con otro mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los odíos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba. Este próximo disco, a la venta el 17 de abril a través de Warner Music, dará continuidad a la carrera solista de Bunbury, cuyo último trabajo de estudio fue 'Expectativas' en 2017. La gira de presentación cuenta ya con conciertos tanto en América como en España y Europa.