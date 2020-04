Bunbury estrena 'Hombre de acción' y anuncia nuevo disco para el 17 de abril

Después de 'Deseos de usar y tirar', Enrique Bunbury lanza el segundo single de su nuevo disco, llamado 'Posible'. Se trata del tema 'Hombre de acción', con un videoclip donde vuelve a unir fuerzas con el prestigioso director y productor Alexis Morante. Rodado íntegramente en un warehouse de Los Ángeles (California), el videoclip retrata visualmente la fuerza de la nueva canción de forma rotunda y contundente. Un montaje frenético con Bunbury como maestro de ceremonias de diferentes combates, haciendo honor a la letra del tema de forma literal.

Envuelto además, en una estética de videojuegos de luchas de los ochenta, modernizada con el toque visual del director de fotografía Pablo Díez y el director de arte Markos Keyto, mezclado con animaciones retros del conocido ilustrador José Luis Ramos, informa el comunicado remitido a Europa Press.

Para los distintos combates, han contado con profesionales y campeones mundiales de distintas disciplinas, como Sumo, el Kickboxing o la Lucha Mexicana. Alexis Morante firma la dirección y el montaje con un equipo producido por Morante y Andrés Sierra con su propia productora 700G Films, en asociación con Vendetta Entertainment de Nelly Castillo y Joan Plá.

Bunbury había dado a conocer el nombre, la portada, la contra y el listado de canciones del nuevo trabajo en sus redes sociales. Y ahora confirma que su décimo disco de estudio llegará el próximo 17 de abril. El álbum cuenta con las fotografías de Jose Girl y el diseño de Álvaro P-ff. Sobre las letras de sus nuevos temas, Bunbury ha revelado que "giran en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual".

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con otro mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba. Este próximo disco, a la venta el 17 de abril a través de Warner Music, dará continuidad a la carrera solista de Bunbury, cuyo último trabajo de estudio fue 'Expectativas' en 2017. La gira de presentación cuenta ya con conciertos tanto en América como en España y Europa.