Samsung y Microsoft se alían para desarrollar un servicio de streaming de videojuegos

Se suceden los movimientos de las grandes compañías tecnológicas, que poco a poco se posicionan en torno al boom de los servicios por streaming . En el caso de los videojuegos, la llegada algo precipitada de Stadia y la puesta de largo de Nvidia GeForce NOW son los primeros pasos de una tecnología llamada a marcar un antes y un después en la industria, que parece dirigirse hacia un futuro post-consolas. Es el tiempo de los acuerdos para aunar fuerzas y Samsung y Microsoft han querido adelantarse a la competencia anunciando una alianza para “trabajar estrechamente en la creación de una experiencia de streaming de juegos en la nube de primera calidad”, en palabras de David S. Park, jefe de marketing de Samsung en Estados Unidos.

Se refiere a Project xCloud, la plataforma en la nube de Microsoft que lleva meses en fase beta cerrada y se pondrá en marcha de forma definitiva a finales de 2020. No hay muchos más detalles de momento ni se ha hablado de exclusividad, por lo que la consecuencia más lógica sería que los nuevos dispositivos que ponga a la venta Samsung vengan acompañados de una suscripción de prueba al servicio y, posiblemente, un mando de Xbox.

El anuncio tuvo lugar durante la presentación del juego Forza Street desarrollado por Xbox Game Studios de Microsoft, una adaptación a dispositivos móviles de la conocida franquicia de carreras de coches, que llegará de forma exclusiva a la Galaxy Store de Samsung. La imagen en el escenario mostraba un controlador Xbox con un dispositivo Samsung, unidos por uno de esos soportes que permiten convertir un smartphone en una pequeña consola portátil.

Mientras Google Stadia parece centrar sus esfuerzos en la integración con las Smart TVs y Nvidia GeForce Now en el mundo del PC, Microsoft parece más interesada en los dispositivos móviles, ya que para jugar en el salón de casa ya ofrece la Xbox One y, a finales de este año, la Xbox Series X. Aún así, es evidente que la alianza con Samsung también puede significar un paso adelante en la aplicación de xCloud para el hogar, ya que la empresa coreana es una de las principales fabricantes de televisores a nivel global. De hecho, Sony realizó un movimiento similar instalando por defecto su servicio Playstation Now en sus propios modelos de Smart TV, aunque pasados unos meses dejó de hacerlo para centrarse en la PS4 y el PC.

Forza Street llegará de forma exclusiva a la Galaxy Store de Samsung (Xbox Game Studios) ©Xbox Game Studios

“Este es solo el comienzo de nuestra asociación de juegos con Xbox", explicó Park, además de incidir en los dos elementos clave de este acuerdo: los avances en tecnología 5G de Samsung, fundamentales para garantizar una experiencia de juego fluida y sin cortes, y la veteranía de Microsoft en torno a los videojuegos.

Un portavoz de la compañía estadounidense, en declaraciones a Games Radar, señaló: "creemos que los jugadores de todo el mundo deberían tener acceso a grandes juegos de alta calidad en el dispositivo de su elección. Trabajar con socios como Samsung es un paso importante para el Project xCloud y ayudará a que la transmisión de juegos sea más accesible para los jugadores. Esperamos poder compartir más información al respecto a lo largo de este año".

Este tipo de acuerdos, parecidos al que llegaron Sony y Microsoft hace unos meses, hace presagiar que las viejas rivalidades corporativas se dejarán de lado para unir fuerzas y compartir recursos, un paso necesario a la hora de implantar nuevas tecnologías y proporcionar nuevas experiencias de juego.