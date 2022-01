De vecina de Aluche a escritora superventas: así es Megan Maxwell, la 'reina' de la novela romántica

Con la friolera de 2,5 millones de libros vendidos y con miles de auténticos fans en todo el mundo que esperan con fervor la publicación de sus obras, Megan Maxwell es ya un referente de la novela romántica. Su verdadera identidad es María del Carmen Rodríguez del Álamo, una secretaria vecina del madrileño barrio de Aluche a quien el éxito le llegó a los 44 años, gracias a un curso de literatura online. Maxwell, que escribe una media de tres o cuatro novelas al año, habla con Tu Otro Diario para presentar la última, recién salida del horno: 'Soy una mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada' (Editorial Esencia, de Planeta).

Aunque la propia Megan se divorció hace dos años, asegura que este libro, el último de la trilogía 'Soy mamá', "es todo ficción". "Soy mamá porque tengo dos hijos que ya son mayores y me he divorciado, pero no me he enamorado", comenta entre risas. "Intento que lo que invento sea algo que le pueda pasar a muchas personas".

Aun así, reconoce que se ve reflejada en "los personajes femeninos" de sus libros en muchos aspectos. "En todas las novelas que escribo siempre algo que me concierne a mí, pero eso solamente lo sé yo", explica Megan.

Esos personajes son siempre mujeres con mucha personalidad, como la propia autora. "Tengo un carácter muy fuerte" en el sentido de ser "luchadora, de conseguir tus metas en la vida", rasgos que procura infundir en ellas. Ese es precisamente, según indica Maxwell, el motivo por el que algunas editoriales rechazaron sus trabajos antes de 2009, año de la edición de su primera obra publicada.

"Me decían que las mujeres que yo creaba en mis novelas tenían demasiado carácter y lo debía rebajar", a lo que la escritora se negaba. "Soy hija de madre soltera, me he criado en una casa donde éramos cinco mujeres, mi abuela y mis dos tías, mi madre y yo", sin la ayuda de ningún hombre. De ahí que a ella no le sirviera, cuando le denegaban editar sus trabajos, el argumento de que los personajes femeninos "tenían mucho carácter porque eran resolutivas en la vida".

Maxwell publica una media de tres libros al año (Imagen cedida por Planeta) ©Planeta

También es el caso de Estefanía, la protagonista de 'Soy una mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada', que logra salir adelante tras la mayor decepción de su vida (al descubrir la infidelidad de su marido, al que veneraba) y recuperar la ilusión.

Su madre es siempre la primera en leer sus obras y esta última "le ha encantado, se ha reído muchísimo con las historias de Estefanía". Es, además, uno de los principales apoyos de la autora, por lo que decidió, hace ya algún tiempo, hacerle un regalo muy especial: le dedicó 'Hola, ¿te acuerdas de mí?'. "Es la historia de amor de mis padres, pero con un final de película que no es el de verdad". Por eso este es, entre todos los que ha escrito, el libro más especial para Maxwell.

El otro gran obsequio que le ha hecho es material, pero también significativo. Como la mujer vivía en una casa sin ascensor, Megan desde pequeña soñaba con comprarle una que sí lo tuviera. "Eso es una de las cosas que me he podido dar el lujo de hacer", comenta, en referencia a haberse convertido en una escritora superventas.

A pesar de ese éxito, asegura que su vida es muy similar a la de antaño. "Mis amigos son los mismos de antes y vamos a los mismos lugares de antes", dice. "Lo único que ha cambiado es que me he cambiado de casa al divorciarme, que he ido conociendo a gente un poco más influyente de la que podía conocer cuando era secretaria", pero "mi día a día sigue siendo el mismo".

Nunca "pensé que a mí me pudiera ni publicar nadie, ni que mis libros fueran tan leídos, ni que tuviera este ejército de guerreras (así se autodenominan sus lectoras más fieles) detrás", confiesa. "Ha sido una sorpresa continua desde hace diez años", cuando hubo un giro inesperado en su vida.

Tras más de una década intentando de manera infructuosa que alguna editorial le abriera las puertas, decidió realizar un curso online de novela romántica para ver "dónde fallaba". Las clases debieron de ser todo un éxito porque su profesor -que resultó ser también editor- quedó fascinado con su trabajo final y decidió publicarlo.

Desde entonces, no ha parado de vender libros y recibir premios (más de una decena). "Recibir un premio siempre es algo especial" porque "significa que alguien ha pensado en ti". A eso se suman muchas horas de dedicación al día y una rigurosa organización.

De hecho, mientras presenta 'Soy una mamá divorciada, alocada y de nuevo enamorada', que salió a la venta el pasado martes, ya está terminando de escribir su próximo libro, 'Quién eres' (que entregará en dos semanas para publicarlo en junio) y preparando el siguiente, 'A qué estás esperando', que estará en las librerías a final de año. No cabe duda de que a Megan Maxwell la inspiración siempre la encuentra trabajando.