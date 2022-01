El tenista en silla de ruedas Cisco García anuncia con un tierno vídeo que ha sido papá

Puede que la vida no se lo haya puesto del todo fácil, pero Cisco García sigue acumulando motivos para ser feliz. El último, un precioso bebé de nombre Gonzalo y 3,3 kilos de peso que nació el pasado 12 de febrero. El propio Cisco, que ha contado a 'Tu Otro Diario' que está exultante, daba la buena nueva con un tierno vídeo en sus redes sociales que ha hecho las delicias de sus seguidores.

Su mujer, Raquel Rostro, confesaba también en sus redes que les ha costado mucho y compartía su inmensa alegría. "Teníamos claro que teníamos que buscarte y luchamos por ti, ¡no sabes cuanto! Y, por fin, desde hace unos días te tenemos con nosotros".

Cisco García, que en 2015 sufrió un terrible accidente de snowboard y quedó en silla de ruedas, entrena contrarreloj cuatro horas diarias para llegar a clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. "Tengo que estar en el top 40 mundial y top 4 nacional. Ahora estoy 64 en el mundo y 5 en España", explica.

A su hijo le gustaría inculcarle el mismo espíritu de lucha y tolerancia que le caracteriza a él. Así lo expresa en una bonita carta dirigida al recién nacido que es también una dedicatoria de amor a Raquel:

"Me gustaría que te cayeras muchas veces y que siempre te levantes una vez más. Eso significaría que vives intensamente, sin miedo. Me gustaría que fueras amable con el que está en situación de desventaja, y duro con el que ostenta y abusa. Me gustaría que respetaras toda diversidad y que la normalizaras. Que tengas el coraje de tomar tus propias decisiones y que nadie te marque el rumbo. Que busques soluciones a los problemas en lugar de excusas. Que no temas a las dificultades. Me gustaría que te parecieras mucho a tu madre porque es la mejor persona que conozco y porque ella siempre encuentra la manera de salir adelante, aunque lluevan piedras".