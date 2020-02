¿Cuándo llegará el modo oscuro a WhatsApp? Antes de lo que imaginas

El modo oscuro fue la sensación en cuanto a diseño de apps en 2019. Una auténtica tendencia que traspasó fronteras y que cubrió de negro sistemas operativos de escritorio (como Windows o MacOS), sistemas operativos móviles (como Android o iOS) y también una gran cantidad de aplicaciones que poco a poco fueron adaptándose a este sugerente y elegante 'modo noche'. Todas salvo una: WhatsApp.

Una chica en lo oscuro sostiene un teléfono con WhatsApp (Unsplash).

Pero ahora parece que eso va a cambiar porque la aplicación propiedad de Facebook (que por cierto, ya muestra esta marca al abrirse) está probando su modo oscuro en la versión beta de la aplicación para Android.

Así, la versión 2.20.13b es la primera en la que los desarrolladores están pudiendo probar esta funcionalidad tan demandada por millones de usuarios. Lo que todavía no se ha especificado es cuando esta versión de la app dejará de ser beta para transformarse en una nueva actualización, disponible para todos los usuarios.

Modo oscuro personalizable

Al igual que ya ocurre con muchas de las aplicaciones instaladas en cualquier smartphone, el modo oscuro puede personalizarse para que todos los usuarios estén contentos con él. En concreto, en WhatsApp podremos elegir entre tres modos para configurar.

El modo por omisión, que respetará la configuración de todo el sistema operativo. Es decir, que si tienes programado en tu teléfono que el modo oscuro se encienda al llegar la noche y se apague por la mañana, la aplicación se adaptará a este ritmo.

Pero si queremos personalizar el aspecto de la app de manera manual podremos elegir entre el modo luz, que seguirá la estética habitual que ha tenido esta app hasta ahora, y el modo oscuro, con el que activaremos ese fondo gris oscuro.

¿Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp?

Por el momento, solo los desarrolladores que tengan la beta instalada pueden hacer uso de esta funcionalidad. Una de las opciones para probarla antes de que salga es la de darse de alta como beta tester de la popular aplicación, para lo cual hay que registrarse en la web de WhatsApp en la sección correspondiente.

Para el resto de usuarios, no se recomienda instalar betas en un teléfono que usemos de manera habitual, ya que son versiones de la aplicación que no están en desarrollo y por lo tanto no están pulidas al cien por cien, lo que podría dar lugar a comportamientos poco estables o con errores.

Una vez que la próxima actualización de la app se lance de manera oficial, activar el modo oscuro será tan fácil como acceder a la configuración de la aplicación para seleccionar el modo que más nos interese.

Para usuarios de Android, los únicos que pueden usar la funcionalidad por el momento, habrá que entrar en la app y presionar el botón Menú > Ajustes > Chats > Tema y ahí seleccionar el Modo Oscuro.

Para usuarios de iOS, cuando la actualización esté disponible, habrá que entrar en Configuración > Chats y ahí podremos cambiar al modo oscuro.