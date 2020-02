Los dos casos de coronavirus en España dan negativo por primera vez en sus pruebas de control

El hombre ingresado por coronavirus en el Hospital Universitario de Son Espases (Mallorca) y el paciente hospitalizado por el virus en el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera (Canarias), han dado negativo en sus primeras pruebas de control tras confirmarse su contagio. Los dos únicos casos de coronavirus en España tendrán que ser de nuevo sometidos a análisis y controles antes de que se confirme su recuperación y afirmar que se encuentran libre del virus.

De confirmarse la recuperación de ambos pacientes, España dejaría de contar con ciudadanos portadores de la neumonía de Wuham (Getty)

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informaba que el paciente afectado por el virus sigue sin presentar ninguna sintomatología. Las pruebas deberán volver a realizarse dentro de 24 horas con el objetivo de confirmar el negativo y en el caso de que volviera a producirse el mismo resultado, el paciente recibiría el alta hospitalaria de manera inmediata.

Además, señala que se continúa con el seguimiento domiciliario a los cinco compañeros de viaje que permanecen en el municipio de Hermigua, cuatro hombres que presentaron síntomas y que dieron negativo en dos pruebas, cuyo período de seguimiento continuará hasta mañana viernes así como del quinto viajero alemán que se ha mantenido asintomático durante toda su estancia en Canarias y cuyo seguimiento continuará hasta este jueves. De este modo, se daría cumplimiento al control que establece el protocolo de actuación fijado por el Ministerio de Sanidad.

En cuanto al nivel de alerta por el virus en España y la preocupación de la ciudadanía ante contagios, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha insistido este jueves en que en España "no hay coronavirus", y por ende "no existe riesgo de infectarse", y ha comentado que la ansiedad social que se está generando está "un poco fuera de lo razonable".

Desde el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha hecho un llamamiento a la calma afirmando que 'en España no existe riesgo de infectarse' (Getty)

Simón se ha pronunciado así durante una rueda de prensa celebrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid con motivo del alta de las 19 personas que fueron repatriadas a España, hace 14 días, desde Wuhan (China), epicentro del brote de coronavirus. Unas personas que, tal y como han asegurado ellas mismas, Simón y el personal sanitario que les ha atendido, "vinieron sanas y se van sanas".

"En España no se ha producido ningún caso de transmisión del virus, porque los dos pacientes que hay actualmente se contagiaron en otros países. Por tanto, no tenemos coronavirus y no hay riesgo de infectarse y, mucho menos, de las personas a las que hoy se les ha dado el alta porque hemos comprobado que no tienen el virus", ha apostillado Simón.