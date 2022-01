Rodríguez impulsará Adelante Andalucía como partido andalucista y confederal

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que de momento no dejará el partido, se ha comprometido este jueves a impulsar Adelante Andalucía, la confluencia con IU y otras dos formaciones, como coalición andalucista y confederal, al estilo de las organizaciones vascas, catalana o gallegas. Rodríguez ha llegado a un acuerdo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para que ni ella ni su actual equipo de dirección, de mayoría anticapitalista, presenten candidatura en la próxima asamblea andaluza de mayo, un pacto que ha alabado en rueda de prensa. "Es pacífico y empático", ha dicho del acuerdo, que deja vía libre a la dirección de Iglesias para presentar en Andalucía una candidatura afín que pase página de los enfrentamientos y la discrepancias internas entre ambos.

"No es una división, es una separación acordada", ha apostillado Rodríguez de un acuerdo que le permitirá seguir como militante de Podemos, mantener el acta de diputada y seguir de presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, que tiene 17 diputados en la Cámara andaluza (11 de Podemos y 6 de IU). En una comparecencia en la que ha estado arropada por parte de la dirección de Podemos y de varios diputados, la dirigente morada ha situado su principal objetivo en dedicarse a impulsar orgánicamente Adelante Andalucía, que ahora es solo un marca electoral con la que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas.

RELACIONADO Teresa Rodriguez deja la dirección de Podemos por Andalucía

Adelante está también registrada como partido por Podemos e IU de Andalucía, y la aspiración de Teresa Rodríguez pasada la asamblea de Podemos es impulsar orgánicamente esta coalición. Aunque no ha precisado cuál será la hoja de ruta a corto plazo, sí ha confirmado que la idea es conseguir una formación feminista, ecologista, andalucista y confederal que mantenga acuerdos con más partidos y militantes que los que actualmente tiene.

El objetivo - ha dicho - es armar orgánicamente en Andalucía una formación al estilo de las organizaciones vascas, catalanas, gallegas o como Teruel Existe. "Estos partidos consiguen poner sus intereses legítimos en el centro del debate político", mientras Andalucía, la comunidad más poblada, "sigue sin voz en Madrid", ha sostenido la dirigente gaditana.

La operación de futuro a medio plazo, para conseguir la autonomía política que no ha podido con Podemos Andalucía, puede no estar exenta de complicaciones teniendo en cuenta que IU aboga por una formación que sea la imagen de Unidas Podemos en Andalucía. La discrepancias entre IU y Podemos Andalucía se ha puesto también de manifiesto a cuenta del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez entre el PSOE y Unidas Podemos, un pacto que los anticapitalistas ha criticado al sostener que crea "contradicciones" y les saca del "espacio reivindicativo". "No queremos aparecer como un partido subalterno del PSOE. Lo errores del PSOE cuando gobierna, como en Andalucía, benefician a la derecha y nosotros queremos parar a la derecha y que no vuelva al Gobierno de la comunidad", ha indicado.

El "empeño" de Teresa Rodríguez es "construir un sujeto político propio andaluz", y pretende hacerlo con "lealtad" a las organizaciones que la forman -IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, y Podemos - y las personas que a título individual se adhirieron a la confluencia Adelante Andalucía. Por otra parte no ha querido develar si volverá a ser cartel electoral de esta confluencia y ha concretado sobre la asamblea estatal de Podemos que no va a participar, en consonancia con lo que previsiblemente hará la corriente anticapitalista a nivel nacional.

También ha prometido "lealtad y colaboración" en el traspaso de poderes a la futura dirección de Podemos Andalucía, la que salga de la asamblea de mayo. Aunque todavía no hay candidaturas presentadas, los contactos mantenidos por los pablistas y críticos con la gestión de Rodríguez apuntan a diputadas como María Márquez e Isabel Franco, que ya optó a la Secretaría General de Podemos y salió derrotada por la actual líder morada.