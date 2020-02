Ciudadanos y PP pisan el acelerador para ir juntos en Galicia y Euskadi

La convocatoria anticipada de elecciones en el País Vasco y Galicia ha obligado a pisar el acelerador a Cs y al PP, que empiezan a reunirse para explorar una coalición en estas dos comunidades, y, aunque Inés Arrimadas quiere abrirla al PSOE y a la sociedad civil, los socialistas no compran la idea. Salvo el PSC, que ha mostrado abiertamente su rechazo a la fórmula Mejor Unidos que defiende Arrimadas también para Cataluña, el Partido Socialista ha ignorado completamente la oferta hasta el punto de que ni se siente concernido por ella. Conscientes de la nula receptividad en las filas socialistas, Arrimadas insiste en que está hablando con referentes del entorno de la socialdemocracia para poder dar ese sentido de transversalidad que busca en su propuesta.

El martes pasado la gestora naranja envió cartas a los líderes del PP, PSOE y UPYD y a la sociedad civil para explorar un acuerdo "unitario y constitucionalista" en los tres territorios que celebran comicios en 2020, y este martes el secretario general del grupo de Cs, José María Espejo, y el "número dos" del PP, Teodoro García Egea, tienen previsto verse en el Congreso para una primera toma de contacto. Hay urgencia en llegar a un acuerdo porque los plazos para presentar coaliciones en el País Vasco y Galicia, donde Cs no tiene representación institucional, terminan a finales de la próxima semana.

Aunque inicialmente el PP pretendía un acuerdo global para toda España, el adelanto electoral de las vascas y gallegas le obliga a negociar comunidad por comunidad, aunque todo apunta a que Galicia queda al margen de las negociaciones por la oposición de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a rechazar esa fórmula.

Feijóo ha dejado claro que no va a pactar con nadie para que Galicia "no tenga un presidente que no pueda tomar decisiones porque dependa de dos o más socios", una postura que a Arrimadas, según ha dicho ésta, le ha chocado. Desde el PP, la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, ha esquivado el choque y se ha limitado a solicitar a los naranjas generosidad y discreción. Además, ha negado que esté en cuestión el candidato popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, al que Ciudadanos parece que ve con buenos ojos, según ha asegurado el expresidente del PP en Gipuzkoa Borja Sémper.

Las catalanas están también en el tablero de juego y de hecho esta mañana se ha visto entrar al líder del PPC, Alejando Fernández, en la sede de Génova, aunque Arrimadas tiene claro que tienen que ser ellos los que encabecen allí una eventual coalición por ser la primera fuerza, pese a que el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat sitúa a Cs en el cuarto puesto.

También han hablado de la oferta Mejor Unidos algunos de sus futuros adversarios políticos, entre ellos el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha advertido que la suma del PP y Cs en Euskadi supone un mayor rechazo al autogobierno y al concierto económico por el rechazo de los naranjas. "Ellos sabrán", ha dicho