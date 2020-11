La cancelación del Mobile World Congress, en cifras: una ruina para Barcelona

La cancelación del Mobile World Congress por la crisis del coronavirus y la espantada de las grandes empresas del sector, supone un auténtico varapalo económico, aún difícil de calcular en toda su extensión. El consejero delegado y el director general de GSMA, John Hoffman y Mats Granryd, respectivamente, han participado en una rueda de prensa conjunta con representantes de las administraciones públicas y Fira de Barcelona para dar explicaciones por la cancelación y mostrar un frente común para trabajar para próximas ediciones, que esperan repitan el éxito del pasado.

Tras afirmar que no tenían otra opción que cancelar el evento y que los contratos de GSMA con los expositores incluyen cláusulas de fuerza mayor, Hoffman ha señalado: "No hemos analizado los costes que habrá. No se trata de una decisión financiera sino basada en el bienestar y la salud".

Estas son algunas de las cifras que dan una idea de la dimensión del problema.

500 millones de euros

Es el impacto que, según se calcula, tiene la feria en la ciudad de Barcelona por al legada de visitantes de todo el mundo que realizan gastos en hospedaje, restauración o turmismo. Para la economía de la ciudad es un jarro de agua fría, motivo por el que las autoridades se mostrabana opuestos a la cancelación.

13.000 empleos

Se trata de la otra cara de la actividad económica: los puestos de trabajo que generaba tanto en el montaje como en el resto de sectores implicados directamente en el desarrollo de la feria o en los dedicados a los servicios.

100.000 asistentes

Era la cifra de vistantes prevista para este año. Ahora la organización, la GMSA, tendrá que devolver el importe de las entradas, que oscila entre los 800 y 1.500 euros.

Indemnizaciones a empresas

Cabe la duda de si la organización deberá indemnizar a las empresas particpantes y que habían pagado por reservar su espacio entre 1.000 y 1.430 euros por metro cuadrado, a lo que se suma la adquisición de mobiliario y el montaje de expositores.

No obstante, la asocición GSMA , ha asegurado este jueves que la cancelación de la edición de 2020 se debe a una situación de "fuerza mayor" debido a la epidemia de coronavirus, lo que cree les exonera de responsabilidades económicas.

La primera baja al congreso fue la de la surcoreana LG, a la que siguió la europea Ericsson, una de las empresas que tiene el expositor más grande de la feria, seguida de más de una veintena de firmas tecnológicas, entre ellas Vodafone, una de las últimas en anunciar su cancelación. Otra operadora de peso que anunciaba este miércoles su no asistencia era Deutsche Telekom, que se unía a Facebook, Nokia, Rakuten, AT&T NTT Docomo, Amazon, Umidigi o MediaTek.

Tras la cancelación del MWC, Telefónica ha expresado en un comunicado, su apoyo a Barcelona como anfitriona del evento, tras asegurar que entendía la decisión de suspender el congreso y de mostrar su reconocimiento al enorme esfuerzo realizado tanto por la organización del como por las autoridades.