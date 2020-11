Teresa Rodriguez deja la dirección de Podemos por Andalucía

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la hasta hoy líder del partido en Andalucía y referente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, han hecho pública su ruptura pactada en un vídeo difundido en redes sociales en el que visibilizan con un abrazo la separación de sus proyectos. Iglesias y Rodríguez han publicado un vídeo conjunto en Twitter en el que explican a la militancia de Podemos que las discrepancias y en concreto la decisión de Iglesias de formar un Gobierno de coalición con el PSOE les llevan a separar sus caminos, lo que no significa, dicen ambos, que no vayan a encontrarse en la defensa de los derechos sociales.

La decisión de la hasta ahora secretaria general de Podemos en Andalucía implica en la práctica la salida de Anticapitalistas, la corriente más izquierdista de Podemos, a la que Iglesias ha reconocido su "lealtad". "Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido no solamente es legítimo sino también lógico emprender otro camino", asegura el secretario general de Podemos, que agradece a los líderes de Anticapitalistas haber hecho las cosas bien. "Por desgracia no ha sido habitual", apostilla en referencia a la marcha el año pasado de quien fuera en los inicios su número dos, Íñigo Errejón.

"No es bonito, no es hermoso, recordar todos los años que hemos compartido defendiendo la justicia social, pero entre los que defendemos la justicia social, aunque sea con estrategias diferentes, nunca hay un adiós, hay un hasta luego y estoy convencido de que más tarde o más temprano nos vamos a seguir encontrando con nuestras diferencias, desde el respeto", ha añadido Iglesias. También en esa salida pactada ha incidido Rodríguez en el vídeo: "En la política como en la vida hay formas de separarse que son agresivas, que son patriarcales, y formas civilizadas, respetuosas, incluso cariñosas, que son las más sanas y que también se pueden construir en política".

La hasta hoy líder andaluza desea "toda la suerte" a Iglesias y a su equipo y reconoce los motivos que le han llevado a integrarse en un gobierno de coalición con el PSOE. Y pese a que discrepa de esta estrategia, desea, ha dicho, estar equivocada.