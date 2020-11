Nvidia GeForce Now: la competencia de Google Stadia llega pisando fuerte

Después de una larga fase beta, el servicio de juegos por streaming de Nvidia, GeForce Now, ya está disponible. Básicamente, te permite jugar a juegos de PC en cualquier ordenador (incluidos los Mac) o dispositivo Android, sin necesidad de hacer grandes desembolsos en equipos de última generación, ya que el trabajo duro lo llevan a cabo los equipos de Nvidia. A diferencia de Google Stadia, GeForce Now no intenta construir una experiencia similar a la de una consola con su propia biblioteca de juegos.

Lo que hace de este nuevo servicio algo único es su capacidad para vincularse con tus cuentas de Steam, Epic o Battle.net para que puedas jugar a los juegos que ya has adquirido en esas plataformas de terceros. Así, la cantidad de títulos a tu disposición, que ya está por encima de los 1.000 juegos, es muchísimo más amplia que la de Stadia, que va creciendo poco a poco pero todavía es muy limitada.

De partida tienes dos opciones: una gratuita con ciertas limitaciones, como tener que esperar para lanzar un juego si hay demasiada gente conectada, sesiones de una hora y hardware menos potente, y otra de pago, que por 5 dólares al mes te permite sesiones de seis horas, acceso prioritario a los servidores y gráficos mejorados con ray tracing , una forma avanzada y realista de representar la luz y las sombras en los gráficos de videojuegos.

De momento, GeForce Now no está disponible en todo el mundo, ya que tienes que estar cerca de un centro de datos para reducir la latencia. La compañía tiene actualmente nueve centros de datos en Estados Unidos, cinco en Europa, uno en Corea y dos en Japón. Así consigue ser un servicio de latencia extremadamente baja, con muy poco retraso ante las órdenes que mandamos desde el teclado y el ratón, la pantalla táctil o el mando, respondiendo como si el juego se almacenara directamente en nuestros dispositivos. Todos los archivos de guardado, con los avances que hayas realizado en cada juego, se almacenan en la nube para que puedas retomarlos donde los dejaste en el momento y el lugar que quieras.

Para que un servicio de estas características funcione correctamente, necesitaremos una buena conexión a Internet. El Wi-Fi funciona bien a partir de de 1,5 Mbps de conexión, pero Nvidia recomienda al menos 6,5 Mbps si quieres mantener una velocidad de frames estable y asegurarte de que la latencia sigue siendo baja. El punto de partida ideal son los 10 Mbps, para que haya suficiente ancho de banda para que puedas utilizar sin problemas otros dispositivos conectados a Internet al mismo tiempo. Para lograr los mejores resultados, también se recomienda una señal Wi-Fi de 5 GHz (los módems de los últimos años cuentan con esta opción) o utilizar la conexión por cable Ethernet en lugar del Wi-Fi.

RELACIONADO Más noticias sobre Videojuegos

Si cumples con esos requisitos mínimos, deberías ser capaz de jugar a 1080p y 60fps en muchos dispositivos diferentes, sin importar sus especificaciones. Eso significa que puedes jugar a juegos incompatibles con MacOS en un MacBook, o disfrutar de títulos tan exigentes en el apartado gráfico como Metro Exodus en un teléfono Android de gama baja. El servicio también funciona en la propia serie de TV boxes de Nvidia, la familia Nvidia Shield, especialmente diseñadas para rendir a la perfección con una aplicación propia de GeForce Now.

Con Stadia todavía dando sus primeros pasos y Project xCloud de Microsoft a la vuelta de la esquina, Nvidia se posiciona como un fuerte rival a batir en el streaming de videojuegos, que puede vivir una eclosión similar a la que ha sucedido con las plataformas de vídeo como Netflix, HBO o Amazon Prime en los últimos años. ¡Que gane el mejor!