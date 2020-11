Seis consejos para cargar tu coche eléctrico

Cargar un coche eléctrico no sólo consiste en enchufarlo a la corriente. Se trata de un proceso en el que influyen elementos técnicos como la potencia (watios), la tensión (voltios) o la intensidad (amperios). Al papel de estos actores tenemos que sumar el que representan la batería, los cables que conectan el vehículo con el poste o los enchufes. Y, no, no nos hemos olvidado de la recarga: dónde hacerla, cuánto tiempo nos va a llevar, cómo va a afectar a nuestra factura de la luz… Teniendo en cuenta todas estas preocupaciones, vamos a intentar resolverlas con estos consejos para cargar un coche eléctrico.

Tu propio punto de recarga

Cuando tienes un coche eléctrico en propiedad, es la decisión más lógica. Tener un poste de recarga (Wallbox) y no depender de los puntos públicos te ayudará a tener más potencia en las cargas y tardarás menos tiempo en tener tu coche listo. Los Wallbox están preparados para proteger el proceso ante las descargas eléctricas y miden el consumo de energía. Además, si vives en una comunidad, no tendrás que pedir permiso ya que con notificarlo es suficiente.

Por otro lado, ten localizados los puntos de recarga que hay en las zonas por las que te mueves con más frecuencia: centros comerciales, aparcamientos públicos, en la propia calle… Son kilómetros extra y gratis que nunca vienen mal.

La tarifa más adecuada

Contratar la tarifa idónea para que cargar tu coche eléctrico no dispare tu factura es fundamental. Lo más común es que las recargas se hagan por la noche en el propio domicilio. Por esta razón, lo más recomendable es contratar la tarifa SuperValle (de 1 a 7 am): tiene discriminación horaria y se basa en la diferenciación del precio en función de la hora en la que se produce el consumo.

VER GALERÍA Intenta no tener muchas cosas enchufadas al mismo tiempo que el coche (Newspress). ©Newspress

Enchufa lo justo y necesario

Aunque lo normal es que no tengas que aumentar la potencia que tienes contratada en tu casa, tu coche eléctrico se va a convertir en el mayor consumidor de electricidad de tu hogar. Por lo tanto, a la hora de cargarlo, enchufa sólo aquello que sea completamente necesario y evita conectar los aparatos que más gastan. Como las recargas suelen hacerse en horario nocturno, no supondrá un gran inconveniente.

Planificación a la hora de viajar

A la hora de viajar con tu coche eléctrico, el nivel de energía juega un papel fundamental. Por ello, conviene que sepas de antemano cuántos kilómetros necesitas hacer y ten presente el estado de la vía o la temperatura que hará porque influyen en el consumo. Y, por supuesto, incluye en esa planificación todos los puntos de recarga posibles a lo largo del camino y en tu destino.

VER GALERÍA Cuando viajes, apunta todos los puntos de recarga que hay en el recorrido. ©Newspress

Conducción eficiente

Al hilo de lo anterior, para alargar la recarga lo más recomendable es hacer una conducción más eficiente. Aprovecha la frenada regenerativa, que permite reducir la velocidad transformando parte de la energía cinética en electricidad y la almacena para cargar las baterías. Usa el Modo ECO porque ahorra energía que se puede acumular, controla la velocidad y pon en marcha el climatizador en su justa medida.

Cuidado con los neumáticos

El cuidado y el mantenimiento de los neumáticos siempre es importante por la repercusión que tienen sobre la conducción y la seguridad del coche, sea del tipo que sea. En el caso de los eléctricos, esto se acentúa ya que ejercen menos resistencia a la rodadura y puede alterar tanto la eficiencia como la autonomía del coche.