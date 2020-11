Juan José Cortés rompe a llorar en directo al recordar que su hija Mari Luz tendría hoy 17 años

Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz, no ha podido contener las lágrimas al recordar durante una entrevista en la televisión a su hija, que hoy tendría 17 años. Tanto él como su mujer serán finalmente indemnizados con 60.000 euros tras años de litigio por el error fatal de la Justicia: Santiago del Valle, responsable de su muerte, debía haber estado cumpliendo una pena de cárcel el día que asaltó a Mari Luz.

"El reconocimiento de la responsabilidad de la culpa se hace a medias, después de 12 años", ha dicho entre lágrimas al programa 'Espejo Público'. La sentencia de la Audiencia Nacional confirma una resolución del Miniserio de Justicia de diciembre de 2018, según explica el diario 'Huelva Información', y la pareja había reclamado más dinero.

No obstante, el escrito judicial reconoce sin ambages la responsabilidad de la Administración de Justicia. "Resulta evidente la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la demora en la ejecución de las penas de prisión -de más de dos años- a que había sido condenado Del Valle, y el propio asesinato", dice.

Por ello, como indica la sentencia, "se hace preciso reconocer el derecho de los reclamantes a ser indemnizados del perjuicio moral sufrido como consecuencia de resultado dañoso, con arreglo a doctrina del riesgo; daño que tiene diferente naturaleza de la responsabilidad civil derivada del delito, y que se valora en 30.000 euros para cada uno de los progenitores".

Juan José Cortés y su esposa serán indemnizados tras años de lucha . ©Efe

Igualmente, confirma la resolución ministerial que la indemnización no puede equipararse a las cantidades fijadas en la sentencia penal, lo que "sería tanto como hacer de la demora en la ejecución el factor determinante de los hechos, cuando dicho factor no es preponderante".

Del Valle había sido condenado a unos 33 meses por, entre otros, un delito de abusos sexuales sobre su hija menor. No obstante, indica la sentencia que no cabe afirmar con rotundidad que en caso de haberse ejecutado con prontitud las penas impuestas al haberse dictado auto de ejecución, a la fecha de los hechos le hubieran faltado unos diez meses, por lo que hubiera sido factible una situación de semilibertad.

A día de hoy Mari Luz Cortés tendría 17 años y Juan José Cortés la recuerda con gran emoción, sin entender cómo un padre puede perder de la noche a la mañana a su pequeña "por un desgraciado de estos que está suelto por el error que se haya podido cometer y acabe con toda esa ilusión".

Han pasado 12 años de su muerte y reconoce que desde aquel fatídico día no puede permanecer en su casa: "Si me quedara una semana en casa me moriría de la pena".