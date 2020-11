Las palabras de agradecimiento de Francisco José Dacuña, el hermano de la mujer asesinada en Gijón

Sociedad civil y representación institucional se han concentrado este jueves en la plaza Mayor de Gijón en repulsa y condena del asesinato de la gijonesa Lorena Dacuña Fernández, octava víctima de la violencia de género en lo que va de año en España. Su expareja, que presuntamente acabó con la vida de la mujer de 43 años en su domicilio el pasado lunes, ha sido enviado a prisión comunicada sin fianza a la espera de que se inicien prodecimientos judiciales. Será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias y se le atribuye un delito de asesinato, sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción dicha calificación pudiese modificarse, según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Su hermano, Francisco José Dacuña, ha agradecido, a su término, el apoyo recibido. "Me llega al hondo del corazón y me lo llena un poco del vacío de mi hermana ver la implicación de la gente, del Ayuntamiento, de la alcaldesa, de medios de comunicación, servicios sociales, todo el mundo apoyándome en este difícil momento, ha confesado. "La verdad es que es muy reconfortante", ha agregado, antes de indicar que "ver el lado peor y mejor del ser humano es apabullante". "Me siento reconfortado", ha sostenido Dacuña. "No me siento solo y eso para estos momentos me viene muy bien", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado que la Policía ha trabajado "muy bien y eficientemente", a lo que ha indicado que no sabe nada, aunque supone que estarán investigando, ya que hay decretado secreto de sumario. Sí que ha destacado que le avisaron de que habían detenido al supuesto asesino de su hermana, a lo que ha comentado que para dormir bien esa noche le vino "estupendamente".

En la concentración, a la que acudieron decenas de personas para 'plantar cara' al maltrato y pedir Justicia para Lorena, han participado diversas autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. Ha felicitado, unido a ello, la actuación "impecable" de la Policía Nacional, que han demostrado su eficacia, su inmediatez y su profesionalidad, en un caso que podría haberse complicado ya que el supuesto asesino estaba desaparecido.

La expareja de Lorena será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias por un delito de asesinato ©Captura de pantalla de Telecinco

Antes de guardar un minuto de silencio, la alcaldesa de Gijón, Ana González, ha leído un manifiesto en el que ha incidido en que la vida de Lorena Dacuña quedó "rota por el machismo" y ha destacado la "indignación compartida" de la ciudad ante este crimen. "A Lorena le han arrebatado la vida de manera infame, contra todos sus derechos, de una forma despreciable, por ser una mujer", ha indicado.