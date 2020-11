Una estrella televisiva del Reino Unido explica en su programa su confesión más íntima y difícil

Titulares en todos los medios de comunicación, cientos de reacciones, conversaciones en casa y en las redes sociales... Philip Schofield, uno de los presentadores más queridos y conocidos de Reino Unido, es la noticia del día en el país por el modo en el que ha decidido hacer su confesión más íntima, personal y difícil: tras 27 años de matrimonio y dos hijas ha llegado a "aceptar el hecho" de que es gay y lo ha contado en redes sociales y ante la audiencia de 'This Morning', su programa desde 2002 y un formato mítico en la televisión británica.

El conductor se ha convertido así en el inesperado protagonista de un magazine con más de un millón de espectadores diarios y que ha ganado el 'National Television Award' al mejor programa de entretenimiento en 17 ocasiones desde que se inició su emisión en 1998.

Schofield, de 57 años, adelantó el anuncio en sus redes sociales en un post en el que comienza por considerar que "nunca se sabe lo que está sucediendo en la vida aparentemente perfecta de alguien, con qué problemas está luchando". En su caso, y después de darle no pocas vueltas, llega a la conclusión de que tiene que tomar las riendas de su sexualidad y agradece el apoyo de su familia en este difícil camino.

"Esto es algo que ha provocado muchas conversaciones desgarradoras en casa. He estado casado con Steph durante casi 27 años, y tenemos dos hermosas hijas adultas, Molly y Ruby ... Mi familia me ha apoyado mucho: han tratado de animarme, de aliviarme con amabilidad y amor a pesar de su propia confusión. Sin embargo, todavía no puedo dormir y ha habido algunos momentos muy oscuros".

Consciente del interés que ha suscitado su caso, esta misma mañana ha concedido una entrevista a corazón abierto a su compañera, Holly Willoughby, en la que ha aprovechado para explicarse más.

"Creo que todos respiramos en este momento, podemos escuchar tu voz, el dolor, lo difícil que es para ti... este es un gran día. Sé que es algo con lo que has estado viviendo durante mucho tiempo", comenzaba ella con cariño. Schofield, por su parte, le confesaba que, efectivamente, cada vez que se lo cuenta a una persona el peso se le hace más llevadero.

También se ha deshecho en elogios hacia quien ha sido su esposa y su principal soporte durante todos estos años, a quien niega haber engañado. "Nunca hemos tenido secretos. Es duro, pero no es algo que haya sucedido rápido, he tenido que lidiar con ello en mi cabeza durante algún tiempo, lo hemos atravesado juntos, hemos sido honestos". Por otra parte, preguntado por nuevas parejas ahora que inicia una otra etapa en su vida, el presentador ha descartado esta posibilidad de momento.